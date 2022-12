Branilci krone in meja: v treh letih prenova pritličja črnomaljskega gradu

Ljubljana/Črnomelj - Ministrica za kulturo Asta Vrečko je včeraj z županoma občin Ormož in Črnomelj, Danijelom Vrbnjakom in Andrejem Kavškom, podpisala pogodbi o sofinanciranju projektov za obnovo gradov v skupni vrednosti 2,3 milijona evrov. Projekta bosta sofinancirana iz evropskih sredstev za izvajanje nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost.

Projekta Grad Ormož in park v arhitekturni, digitalni in hortikulturni preobrazbi ter Branilci krone in meja sta bila izbrana na javnem razpisu za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem.

Črnomelj: Branilci krone in meja

S projektom Branilci krone in meja želijo v sklopu oživitve starega mestnega jedra celostno prenoviti in oživiti pritlične prostore gradu Črnomelj, razviti tri atraktivne turistične produkte ter z implementacijo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij oblikovati moderno okolje za izvedbo prenovljene kulturno turistične ponudbe.

V prenovljenih prostorih pritličja gradu Črnomelj bodo s tremi doživetji in pametno tehnologijo obudili veliko zgodbo o pomenu plemiške rodbine von Tschernembl, njihovih političnih in vojaških zaslugah, ki bodo obiskovalce opomnile na eno od najpomembnejših plemiških rodbin dežele Kranjske.

Zaključek projekta je predviden 31. decembra 2025. Investicijska vrednost je približno dva milijona evrov. Ministrstvo bo okoli 1,3 milijona evrov zagotovilo iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost, Občina Črnomelj pa preostala sredstva.

