Darilo starejšim: Pratika za lepše dni

17.12.2022 | 15:30

Sekretarka OZRK NM Barbara Ozimek in oblikovalec pratike Boštjan Grubar (Foto: OZRK NM)

Zaposlene na novomeškem Rdečem križu v družbi Boštjana Grubarja (Foto: OZRK NM)

Novo mesto - Na Območnem združenju Rdečega križa Novo mesto bodo k novoletnim darilom za vse starejše od 80 let priložili tudi Pratiko za lepše dni. Vsebino so pripravili prostovoljci in prostovoljke in mladi člani RK. Kot je zapisala urednica pratike Nuša Rustja, so se zgledovali po Pavlihovi pratiki, ki je izhajala od povojnega obdobja do 90 let prejšnjega stoletja in vselej postregla z zanimivo, poučno in humorno vsebino za vse generacije.

Pratika za lepše dni vsebuje koledar s setvenim koledarjem in pomembnimi svetovnimi dnevi, karikature Branka Babiča in vice iz Pavlihovih pratik. Posebna poglavja so namenjena zdravemu življenju, nasvetom za vsak dan, predstavitvi Rdečega križa in oblikam pomoči starejšim.

Vsebino pratike dopolnjujejo likovni in literarni izdelki mladih, ki so se odzvali na natečaj Male ode radosti. Mladi so hvalnice veselju, radosti in humorju izrazili z risanjem, pisanjem pesmi, veselih dogodivščin in kratkih zgodb. Izmed 768 prispelimi izdelki iz 23 izobraževalnih ustanov, je v Pratiki za lepše dni objavljenih 63, ki tako tkejo niti medgeneracijskega sožitja.

Pratika za lepše dni (Foto: OZRK NM)

Za vsebino pratike so s prostovoljskim delom poskrbeli člani uredniškega odbora z urednico Nušo Rustja na čelu in karikaturistom Brankom Babičem. Oblikovalcu Boštjanu Grubarju je uspelo nostalgični pridih Pavlihovih pratik prenesti v domiselno in vizualno privlačno oblikovano knjižico.

Glavni sponzor je novomeška Krka, ki je tudi s pomočjo številnih drugih donatorjev omogočila tisk pratike. "Prepričani smo, da bo prisrčna knjižica slehernega bralca nagovorila na svoj način in mu tako polepšala dneve prihajajočega leta," je izid Pratike za lepše dni pospremila urednica Nuša Rustja.

R. M.