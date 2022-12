Aleksander Gajski je podžupan

22.12.2022 | 19:30

Aleksander Gajski, podžupan občine Brežice

Župan Ivan Molan je Aleksandru Gajskemu listino o imenovanju za podžupana izročil ob sliki, simbolični podobi mesta Brežice z okolico. (Vse foto: M. L.)

Brežice - Aleksander Gajski, 48-letni univerzitetno diplomirani ekonomist, je podžupan občine Brežice, pristojen za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo. Na to mesto ga je danes imenoval župan Ivan Molan. Župan je povedal, da je Gajski že tretji mandat občinski svetnik, iz poklicnega dela ima izkušnje, izjemno koristne za delo področjih, ki se jim bo posvečal kot podžupan. Vpet je tudi v lokalno politiko in delovanje društev. To so glavni razlogi za njegovo imenovanje, je povedal župan.

»Vesel sem, da je v meni župan prepoznal, če tako rečem, neko dodano vrednost,« je rekel Gajski. Kot je povedal, je doslej delal v treh podjetjih na treh različnih področjih: v trgovini, turizmu in gospodarstvu, kjer je zaposlen zdaj.

Med prihodnjimi nalogami na področju gospodarstva, ki so v brežiški občini v ospredju, so po podžupanovih besedah širitev poslovne cone v Dobovi, pridobivanje novih vlagateljev v Industrijsko-poslovno cono Brezina v Brežicah in pospešitev priprav za poslovno središče Feniks blizu letališča Cerklje ob Krki.

S predvideno ureditvijo vodnega športnega središča na jezeru hidroelektrarne Brežice bodo zagotovili nove možnosti za razvoj turizma. Turizem bodo povezovali s kmetijstvom in v njem zlasti z ekološko pridelavo; s takim povezovanjem bosta pridobili obe področji. Podžupan vidi neizkoriščene možnosti občine tudi še v vinarstvu.

Aleksander Gajski bo nepoklicni župan. Kot je povedal župan, bo do poletja ali najpozneje do oktobra prihodnje leto imenoval še dva podžupana.

M. L.

