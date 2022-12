FOTO: Božična zgodba z živimi jaslicami

23.12.2022 | 12:30

Na Frati so pričarali rojstvo Božjega sina. (Foto: M. Ž.)

Lenart Kupljenik je nastopil v glavni vlogi.

Božične pesmi v izvedbi Vokalne skupine Mezzo so božale srca in ušesa obiskovalcev.

Zapeli so tudi učenci Podružnične šole Ajdovec, ki so na Frato prišli peš.

Dolnji Ajdovec - Na Frati je bilo sinoči praznično. Božična zgodba z živimi jaslicami je že četrto leto ogrela srce zbranih vseh generacij in v svet poslala sporočilo o ljubezni in prijateljstvu. Zanjo so poskrbeli neutrudni člani kulturnega društva Četrtkova brenčanja v Mirni Peči in Dom Frata, k lepoti ob prikazovanju svetopisemske zgodbe so pripomogle tudi čudovite božične melodije v izvedbi deklet Vokalne skupine Mezzo iz Novega mesta, okoliški kmetje pa so pripeljali žive živali. Danes, v petek, ob 18. uri vabijo na ponovitev.

Obiskovalci so v pravem božičnem vzdušju uživali ob gledališki predstavi, v kateri glavni igralec Lenart Kupljenik, ki je v vlogi ustvarjalnega dečka, z domišljijo pričara žive jaslice in oriše rojstvo Odrešenika. Poleg njega so nastopili Simona Lužar kot pripovedovalka (danes bo v teh vlogi Špela Zupan), Ema Parkelj kot Marija in Gašper Žagar kot Jožef, Ula Parkelj je angel ter Nina Rajšelj in Jera Parkelj pastirici, pod scenarij pa se je tako kot vsa leta doslej podpisala Mojca Rajšelj.

Posebni »gostje« sinočnjega večera so bili učenci Podružnične šole Ajdovec, ki so pot do Frate znova prehodili z lučkami ob spremstvu učiteljic. Večer so obogatili z dvema pesmima, zapeli so ljudsko Tam, na ravnem polju in Želimo vam srečen božič.

Seveda so poskrbeli tudi za okusno hrano in pijačo, obiskovalci pa so si lahko po končanem programu od blizu ogledali žive jaslice in se fotografirali z liki zgodbe in morda obudili posebna občutja, ki so jih doživljali ob rojstvu Jezusa Kristusa.

M. Ž.

