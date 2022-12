Dva trčila, kombi pa v jarek

26.12.2022 | 08:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 11.56 sta v naselju Drnovo, občina Krško, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nudili pomoč poškodovancu do prihoda reševalcev NMP Krško, s tehničnim posegom odstranili vozili s cestišča, nudili pomoč vlečni službi in počistili cestišče. Reševalci NMP Krško so poškodovanca oskrbeli in ga prepeljali v SB Brežice.

Kombi v jarek

Ob 15.11 je v naselju Dramlja, občina Brežice, kombinirano vozilo zapeljalo s ceste v jarek in se pri tem prevrnilo na bok. Gasilci PGE Krško so rešili poškodovanca iz vozila, omogočili reševalcem dostop, s pomočjo avtodvigala vozilo postavili nazaj na cestišče, odklopili akumulator, nevtralizirali iztekle tekočine in počistili cestišče. Reševalci NMP Brežice so poškodovanca na kraju oskrbeli in ga prepeljali v SB Brežice.



Z gasilci domov



Ob 20.28 je Pod Vrtačo v Sevnici gasilec PGD Sevnica s tehničnim posegom odprl vhodna vrata stanovanjske hiše.

M. K.