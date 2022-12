FOTO: Konjeniki so se vrnili na Kapelski plac

26.12.2022 | 18:15

Na čelu konjenikov, ki so prihajali na prizorišče, je bil predsednik Konjerejskega društva Kapele Robi Stanič.

Poleg jezdecev so prihajale tudi vprege.

Župnik Vlado Leskovar je dal konjem praznični kruh. (Vse foto: M. L.)

Kapele - Konjeniško društvo Kapele je danes spet organiziralo blagoslovitev konj. Ob uvodni glasbi Pihalnega orkestra, ki tradicionalno spremlja kapelska žegnanja konj, so na kapelski Plac, se pravi na trg pred cerkvijo, prihajali jezdeci na konjih in vozniki vpreg. Tam jih je pričakala velika množica obiskovalcev in za mikrofonom napovedovalka Mihaela Slovenc.

Zbrane so nagovorili brežiški župan Ivan Molan, predsednik krajevne skupnosti Kapele Ivan Borošak in predsednik Konjeniškega društva Kapele Robi Stanič. Vsi so predvsem izrazili veselje, da so se po dveh letih prekinitve, ki je bila posledica omejitev zaradi koronavirusa, letos lahko spet zbrali na tradicionalnem in priljubljenem dogodku na štefanovo.

Župnik z Bizeljskega Vlado Leskovar, ki je pristojen tudi za Kapele, je po uvodnem obredu blagoslovil konje in vsaki živali dal blagoslovljen kruh s soljo.

»Letošnje žegnanje konj je sedemindvajseto. Bilo bi devetindvajseto, ampak zaradi korone jih zadnji dve leti nismo mogli pripraviti,« je povedal predsednik Konjeniškega društva Kapele Robi Stanič in še dodal, da so se današnjega slovesnega zbora za kapelskem placu udeležili poleg kapelskih tudi konjeniki iz Šentjurja, Dobove, Artič in Pišec.

M. L.

Galerija