V kuhinji zagorela pečica

31.12.2022 | 08:10

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 11.03 je v Prilesju, občina Velike Lašče, v kuhinji zagorela pečica. Gasilci PGD Velike Lašče in Dolnje Retje so požar pogasili, pregledali prostore in jih prezračili.

Zagorele saje

Ob 12.31 so v naselju Ravni, občina Krško, zagorele saje v dimniku in leseni tram ob njem. Gasilci PGE Krško in PGD Veliki Trn so pogasili požar, izpraznili kurišče, pregledali dimnik s termovizijsko kamero ter prezračili in pregledali prostore.

Gorelo tudi v zabojniku

Zgodaj davi ob 3.02 je na Vidmu, občina Dobrepolje, pred domom starejših občanov gorela vsebina zabojnika za biološke odpadke. Požar je pričel gasiti mimoidoči, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Videm. Zabojnik je poškodovan.

M. K.