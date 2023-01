Košakovi dobili tretjega sinka. Ben, prvorojenec v letu 2023 v Sloveniji, dobiva številne čestitke.

2.1.2023 | 14:00

Presrečna mamica tretjerojenca Bena, ki je prvi otrok, rojen v letu 2023 v Sloveniji. Mamica Nastja Košak je ponosna.

Novo mesto - »Presrečna sem in ponosna, da se je prvi v letu 2023 rodil prav naš Ben. K sreči je bilo vse v redu, fant je zdrav in dobro napreduje,« je ob našem obisku v Porodnišnici Novo mesto danes dopoldne povedala »novoletna« mamica Nastja Košak iz okolice Ivančne Gorice, ki je včeraj, na novega leta dan, minuto čez polnoči rodila sina.

Ben je tako prvi novorojenček v letu 2023 v Sloveniji. Težak je bil 3.290 gramov in velik 48 centimetrov. Kot je povedala vesela mamica, je bil porod hiter, rodila je pravzaprav v 20 minutah.

V porodni sobi 1.1.2023 nekaj minut po polnoči, ko je na svet prijokal Ben Košak. Na sliki starša s porodno ekipo: porodničarko Ivano Jevtić Đorđević ter babicama Tanjo Bon in Kristino Jeralič. (Foto: osebni arhiv)

»Rodila sem devet dni pred rokom. Odtekla mi je voda in mož Aleš me je na večer silvestrovega odpeljal v novomeško porodnišnico. Ko sem dobila nato umetne popadke, je vse šlo hitro in brez zapletov, in že je zajokal naš tretjerojenec Ben,« pripoveduje ob srečanju in pove, da ji je bil v veliko oporo mož Aleš, pa seveda čudovita porodniška ekipa, ki ji je znala pomagati, jo spodbujati, itd. Porodničarka je bila Ivana Jevtić Đorđević, v ekipi pa sta bili še babici Tanja Bon in Kristina Jeralič.

Tretji sin, zadnja dva rodila v novomeški porodnišnici

Mali Ben dobro napreduje po zaslugi skrbne mamice in zdravniškega osebja.

»Vseh v porodnišnici kar ne morem prehvaliti, ves porodni blok, zdravnice in sestre, ker so res prijazni, zlati, topli, vedno pripravljeni pomagati, delajo s srcem in dušo. Tu se res dobro počutim in prav zato sem se za porod v tretje znova vrnila v novomeško porodnišnico,« odkrito pove Nastja.

Z možem imata namreč že dva sinova: prvi, štiri leta in pol star Tim, je bil nedonošenek in je privekal na svet v ljubljanski porodnišnici. Izkušnja ni bila najboljša, zato je že drugega sina, danes dve leti in pol starega Jona, Nastja raje povila v Novem mestu.

Bilo je med korono, v času strogih ukrepov in mož žal ni mogel biti ob njej, »a z dobro porodno ekipo je šlo. Za tretjič nisem imela pomislekov – rodila bom v Novem mestu!« pripoveduje Nastja. In tako se je zgodilo.

V mamičinem naročju je Benu najlepše.

Čestitala ji že predsednica države, deležna pa je tudi nadstandardne sobe

Kot slavna mamica letošnjega prvorojenca v Sloveniji se zdaj 28-letna Nastja prve dni ne privaja le na novorojenčka, dojenje, ipd., ampak sprejema tudi obiske medijev, kar je gotovo naporno, a to spada v zakup, pravi. Tudi čestitk je mnogo.

Med prvimi jo je obiskala direktorica SB Novo mesto dr. Milena Kramar Zupan, nekakšno »darilo« bolnišnice pa je nadstandardna soba, v kateri lahko biva. Nastja pove, da je dobila tudi čestitko in darilo nove predsednice Slovenije Nataše Pirc Musar. Tudi Dolenjski list jo je obdaril s trimesečno naročnino na naš časopis.

Čeprav se Nastja v novomeški porodnišnici dobro počuti, pa seveda tudi komaj čaka, da se vrne domov, k svoji družini, kjer na malega bratca že komaj čakata tudi ostala dva brata. Tako bo petčlanska družina kmalu spet skupaj.

"Z možem nisva kaj veliko načrtovala, koliko otrok bova imela, mejnik je le mojih 30 let. Za tretjega sva se odločila na hitro. A bo še kakšen? Ne vem, sicer pa nikoli ne reci nikoli," se nasmeje vesela mamica Nastja.

Družini Košak tudi ekipa Dolenjskega lista želi zdravja in vse dobro!

Zadnja lani rodila Indira Ibraćić

V novomeški porodnišnici smo še ujeli tudi mamico, ki je v lanskem letu 2022 rodila zadnja. To je Indira Ibraćić iz Semiča. 19-letnica se je ob 5.50 minut razveselila prvorojenke Emili, ki je zdrava in dobro napreduje. Mlada mamica se fotografirati ni želela, je pa povedala, da je vse v redu z obema in da je hvaležna porodni ekipi in vsem ostalim na oddelku za pomoč in podporo v teh pomembnih trenutkih.

Več o podatkih rojstev in o izboljšavah v Porodnišnici Novo mesto v lanskem letu pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija