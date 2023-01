Zalotili so jih z bakrom 'v žepu'; brez vozniške in zadrogiran na cesti

4.1.2023 | 10:30

Bakrene žlebove so tokrat 'sneli' z mrliške vežice. (Simbolna slika; arhiv DL)

Brežiški policisti so bili sinoči obveščeni o trojici mladeničev, ki je sumljivo postopala po pokopališču na območju Jesenic na Dolenjskem. Takoj so se odzvali in v bližini prijeli 19-letnika in dva mladoletnika. Našli in zasegli so tudi okoli 15 metrov bakrenih žlebov, ki so jih že potrgali s strehe mrliške vežice. Okoliščine še preverjajo, po zaključeni preiskavi pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, danes sporočajo s Policijske uprave Novo mesto.

Ko mačke ni doma ...

Oškodovanec je policiste PP Črnomelj obvestil, da je v zadnjem tednu dni, ko je bil odsoten, nekdo vlomil v stanovanjsko hišo na območju Kanižarice. Ukradli so mu zlat nakit, denar in spominske predmete. Z vlomom in tatvino ga je nepridiprav oškodoval za okoli 4000 evrov.

Brez vozniške in zadrogiran

Policisti PP Krško so okoli 16. ure v naselju Pesje zaradi prekoračitve hitrosti ustavili voznika osebnega avtomobila Citroen c4. 48-letni kršitelj ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili preizkus, ki je sum potrdil. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Ribnica, Dobova, Drnovo, Obrežje, Rigonce, Brežice) izsledili in prijeli 20 državljanov Pakistana, šest državljanov Maroka, tri državljane Indije, tri državljane Turčije, državljana Kube in državljana Bangladeša ter na območju PP Metlika (Želebej) dva državljana Irana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj sicer skupno posredovali v 46. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 139 klicev. Obravnavali so sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in v Krškem zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, kurjenja v naravnem okolju in nezakonitih prehodov državne meje.

