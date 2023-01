Mladi Belokranjec Mitja Ilenič tudi uradno v ameriško ligo MLS

5.1.2023 | 14:20

''Mičko, hvala in srečno!'' - so se s to fotografijo od mladega Ileniča, ki torej odhaja čez lužo, poslovili na FB profilu njegovega dosedanjega domžalskega kluba.

Domžale/Tribuče - Mladi slovenski nogometaš, 18-letni Belokranjec Mitja Ilenič je iz Domžal prestopil k ameriški ekipi New York City. Pogodbo je desni bočni branilec podpisal do konca leta 2026. New York City sicer spada v skupino klubov združbe City Football Group, v kateri je tudi velikan Manchester City.

Ilenič je prvo poklicno pogodbo z Domžalami sklenil pri 16 letih, nekaj dni po 18. rojstnem dnevu pa se v zameno za, kot so zapisali na spletni strani, eno najvišjih odškodnin v zgodovini kluba prvič seli v tujino.

Ilenič, doma iz Tribuč, je v Domžale prispel iz Bele krajine in nato igral v mlajših selekcijah kluba. Prvoligaški debi je vpisal v zadnjem krogu sezone 2020/21 proti Aluminiju.

Članski ekipi se je uradno pridružil v začetku preteklega leta in se hitro ustalil na desni strani obrambne vrste Domžalčanov. Dobil je tudi vpoklic v reprezentanco do 21 let, v prvi ligi pa skupaj zbral 32 nastopov.

Nova sredina mladega branilca je New York City, za katerega so nekoč igrali David Villa, Andrea Pirlo, Frank Lampard in tudi Slovenec Andraž Struna. Leto 2022 je NY City po porazu proti Philadelphia Union sklenil v polfinalu končnice, priprave na novo sezono pa bodo Američani tudi skupaj z Ileničem začeli 11. januarja.

"Mitja Ilenič je dokazal, da je eden izmed največjih potencialov v Sloveniji. Z odličnimi igrami in odnosom do nogometa si je v zelo kratkem času zaslužil narediti korak naprej. Pomembno je, da igra. Zanj je bilo kar nekaj zanimanja, toda menim, da smo se pravilno odločili," je prestop ocenil športni direktor Domžal Senijad Ibričić.

"Gre za fantastičen uspeh tako za klub, ki seveda živi na račun tega, kot igralca, ki bo zagotovo imel krasno kariero. Liga MLS je v zadnjih letih spremenila način delovanja. Poudarek daje razvoju in kasneje prodaji mladih igralcev. Starejših oziroma izkušenih posameznikov ni več toliko, saj so tudi na drugem koncu sveta opazili, da je delo z mladimi edina prava pot," je še dodal nekdanji nogometaš Domžal.

STA; M. K.