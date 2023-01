V pričakovanju snega: Vzdrževalci doslej skoraj brez dela

Uroš Bradica, vodja zimske službe pri JP Komunala Metlika: »Operativna ekipa je v stalni pripravljenosti tudi te dni, ko so temperature bolj aprilske.« (Foto: M. G.)

Črnomelj/Metlika/Semič - Izvajalci zimske službe pripravljeni že od sredine novembra – Najzahtevnejši višinski prevoji Vahta, Črmošnjice in Tanča Gora

Snežna odeja je 29. novembra lani pokrila večji del Slovenije. Nekoliko manj debela je bila v Beli krajini, kjer so se komunalna podjetja s podizvajalci, opremo in zadostnimi količinami posipnih materialov na zimske razmere pripravila že veliko prej. Že od sredine novembra, ko se (tudi s postavljanjem obcestnih kolov – merilnikov višine snega) uradno začne zimska sezona, pozorno spremljajo vremenske napovedi, ki pa so za cestne delavce za zdaj več kot ugodne. Zima kot da se je že poslovila.

»Zadnje dni res kaže tako, res pa je, da jo narava včasih zagode in da lahko v zelo kratkem času zapade veliko snega. To nas ne bo presenetilo, saj bodo ob sneženju ali poledici na cestah ekipe, ki skrbijo za posipanje in pluženje,« pove Marko Plesec, vodja predstavništva CGP Črnomelj. V tej občini vzdržujejo 111 kilometrov državnih in 66 kilometrov občinskih cest, v Metliki 54 kilometrov državnih cest, v Semiču pa 54 kilometrov državnih in 29 kilometrov občinskih cest. Za te razdalje naj bi letošnjo zimo uporabili 253 ton peska za posip cest, 1.666 ton soli in 12.054 litrov kalcijevega klorida. Za občinske in državne ceste so lani namenili 389.000 evrov, najzahtevnejši predeli za pluženje so bili prelaz čez Vahto, odsek Črmošnjice–Črnomelj, Tanča Gora in cesta proti Staremu trgu ob Kolpi.

Občina Črnomelj je za celoletno vzdrževanje lokalnih cest v proračunu zagotovila 280.000 evrov, končni znesek pa je seveda odvisen od vremenskih razmer; če je zima nekoliko milejša, namenijo več denarja za letno vzdrževanje. V Črnomlju zimsko službo pogodbeno izvaja JP Komunala Črnomelj, za kar naj bi zadostovalo okoli 60.000 evrov, za vzdrževanje javnih poti zunaj mesta pa skrbijo krajevne skupnosti, ki same izberejo pogodbene partnerje za pluženje. Za to jim na leto v občinskem proračunu namenijo okoli 100.000 evrov. V semiški občini, pravi Boštjan Ogulin, višji svetovalec za komunalno, cestno in investicijsko dejavnost, je v proračunu za izvajanje zimske službe na približno sto kilometrih javnih poti predvideno 140.000 evrov. V ta znesek je vračunana ostra zima. V zimi, kakršna je bila lanska, je precej nižji, okoli 55.000 evrov. Poleg podjetja CGP so izvajalci javne službe v tej občini še trije zasebniki, izbrani na javnem razpisu.

Tudi v občini Metlika je proračunski izdatek za zimsko in letno službo skupen. Lani je znašal okoli 370.000 evrov, kolikšen bo letošnji, bo znano po sprejetju občinskega proračuna. Zimsko službo izvaja JP Komunala Metlika s tremi podizvajalci.

Sicer se upravljavec cest sam odloči, kdaj bo začel posipavati oziroma plužiti. To je obvezno, ko je snega do največ 10 centimetrov na avtocestah, hitrih cestah in državnih cestah, na katerih je povprečno 4.000 vozil dnevno, in do 15 centimetrov na preostalih državnih cestah. Pri tej višini snežne odeje ali prej se začnejo čistiti tudi lokalne ceste, čeprav so, takšna je pač slovenska folklora, vzdrževalci deležni neprimernih klicev tudi pri komaj petih centimetrih snega.

