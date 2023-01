Zagorela pozabljena hrana v pečici; še en potres pri Metliki

9.1.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 19.37 je v Gornjem Lenartu, občina Brežice zagorela pozabljena hrana v pečici. Gasilci PGD Brežice okolica so iznesli zažgano hrano iz objekta s termovizijsko kamero pregledali prostor, ga prezračili in postavili gasilsko stražo.

Gorelo pod daljnovodi

Malo pred 18.00 je v bližini naselja Hudo, občina Novo mesto, pod daljnovodi gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 4000 kvadratnih metrov.

Pomoč ostarelemu

Včeraj ob 4.55 je v naselju Mali Cirnik pri Šentjanžu, občina Šentrupert, v stanovanjski hiši padla in se poškodovala starejša oseba. Gasilci PGD Šentrupert so ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vhodna vrata in omogočili vstop reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje.

Potresni sunek v bližini Metlike

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so sinoči ob 20.09 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 80 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Metlike.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci v občini Metlika, Črnomlju in v Semiču, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Potresni sunek pri Metliki so zabeležili tudi že popoldne.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. SUHADOL 1977.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA GORA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TREBNJI VRH, TP LIPOVEC, TP GORENJCI, TP VAVPČA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Zakal, Gorenji Leskovec, Hinje, Podboršt in Murnice.

M. K.