V Dobravi spominsko obeležje - Gutenwerd ne bo pozabljen

11.1.2023 | 18:50

To je idejna zasnova novega spominskega obeležja Gutenwerd v Dobravi pri Škocjanu.

Darko Plevnik

Škocjanski občinski svet še v prejšnjem sestavu.

Dobrava pri Škocjanu - Škocjančani so ponosni na svojo zgodovino, kamor sodi tudi Gutenwerd, pomembno srednjeveško naselje z rečnim pristaniščem na umetnem otoku v neposredni bližini Dobrave pri Škocjanu, ki so ga leta 1473 požgali in uničili Turki.

Gre za prvo in doslej edino arheološko raziskano opuščeno urbano naselbino iz visokega in poznega srednjega veka v Sloveniji, a pri nas ni še nobenega obeležja ali prostora z njeno sistematično in celostno predstavitvijo. Kmalu bo drugače. Občina Škocjan je poskrbela za idejno zasnovo ureditve takega obeležja v Dobravi pri Škocjanu, svetniki prejšnjega mandata pa so z njo soglašali.

Kot sta povedala arhitekta Darko Plevnik in Darja Zanoški, soavtorja idejne zasnove, bo šlo za moderno, markantno obeležje med glavno regionalno in lokalno cesto, v smeri Čučje mlake, ki bo obenem služilo tudi kot vaško središče za domačine ter počivališče oz. postajališče ali zavetišče za obiskovalce: kolesarje, turiste, popotnike … Imelo bo sodobno urbano opremo, kot so klopi, mize, pitnik, koš za smeti, manjše parkirišče (ne za avtomobile), polnilnico za električna kolesa, ter manjši nadstrešek za druženje. Narejeno bo iz lesa, kovine in slame (za streho).

Več o obeležju in tudi o nekaterih pomislekih svetnikov pa si preberite v prvi letošnji tiskani številki Dolenjskega lista.



Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija