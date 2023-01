Ko sta otroka v različnih vrtcih, je problem

19.1.2023 | 19:30

Uroš Lubej (Foto: I. V.)

Novo mesto - Pred tednom je na drugi seji novomeškega občinskega sveta v novem mandatu svetniška skupina stranke Solidarnost dala pobudo županu, da bi občina podobno kot je to na primer za področje kulture in športa pripravila strategijo reševanja problematike predšolskega varstva. Medtem ko je občina dobro rešila problem medletnega vpisa v vrtce, pa se starši več otrok še vedno srečujejo s težavami, ko drugega otroka ne morejo vpisati v isti vrtec kot prvega oziroma to lahko storijo šele po več mesecih čakanja.

Svetnik Solidarnosti Uroš Lubej je na današnji novinarski konferenci povedal, da so se starši vrtčevskih otrok v minulih dveh mandatih večkrat obrnili nanj. »Šlo je za dva velika problema. Prvi problem so bile čakalne vrste, ki smo jih rešili v minulem mandatu. Ta problem je občina dolgo zanikala, potem pa je župan priznal, da problem obstaja in da ga bodo rešili z dodatnimi medletnimi oddelki, kar se je tudi zgodilo. Tako tega problema, da bi morali starši po koncu porodniške z vpisom otroka v vrtec čakati pol leta ali več, zdaj naj ne bi bilo več. Drugi velik problem - ne gre za katastrofo, da ne bo pomote -, pa je, da starši pri prvem vpisu otroka v vrtec, gre za enoletnike, pogosto ne dobijo mesta v enoti v njihovem okolišu, oziroma v vrtcu, v katerem je že njihov starejši otrok. Koliko je takih primerov, je razvidno iz zapisnikov komisij za sprejem otrok v vrtec, kjer so evidentirane tudi vse premestitve. Številke so res zelo zaskrbljujoče. Navajam podatke za obdobje od leta 2019 do leta 2022. V letu 2019 je bilo vloženih 126 vlog za premestitev. V letu 2020 je bilo vloženih 115 vlog za premestitev. V letu 2021 je bilo vloženih 125 vlog premestitev in v letu 2022 je bilo vloženih kar 145 vlog za premestitev. Kar je še posebej nenavadno: družinam iz območja Otočca je bil dolga leta na voljo vrtec Marjetica na Otočcu – žal je bila ta enota brez oddelka za najmlajše. Malčke so tako starši iz tega območja vozili v že omenjen vrtec v Ločni ali pa celo v Bršljin. A podatki kažejo, da se z odprtjem novega vrtca situacija ni bistveno spremenila: vlog za premestitev v novi vrtec na Otočcu je prav tako veliko: v letu 2022 je bilo teh kar 11. Skrb vzbujajoče je, da se celo pri novogradnjah zapleta in da rešitve, ki jih izvede občina, niso optimalne,« je na problem opozoril Uroš Lubej.

Da morajo starši otroke voziti v vrtce izven svojega okoliša oziroma v vrtce, ki niso v neposredni bližini ob poti med domom in službo, še posebej, ko je treba dvakrat na dan v času prometnih konic voziti otroke v različne vrtce in pri tem narediti bistveno daljšo pot po mestu, kot bi jo naredili sicer, lahko bistveno podaljša čas in razdaljo vožnje na delo, kar med drugim povečuje tudi prometno gnečo v konicah. »Prav tako starši težko pridejo po otroke, ki jih imajo na več lokacijah, v dovoljenem deveturnem času in zato pogosto prosijo za dovoljeno prekoračitev tudi do pol ure dnevno, kar pa otroku podaljša bivanje, ki je kar za 1,5 ure daljše od osemurnega delovnika starša,« pojasnjuje Lubej in doda: »Na podlagi rečenega podajam pobudo, da župan odredi pripravo načrta oziroma strategije, kako bomo v prihodnjih obdobju bistveno zmanjšali število premestitev. Župana sem v okviru svoje pobude tudi vprašal, zakaj se je občina odločila na Otočcu odpreti zgolj tri oddelke, če je iz podatkov razvidno, da bi bila potrebna dodatna enota.«

I. V.