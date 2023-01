Kdo so najboljši dolenjski, posavski in belokranjski mojstri

20.1.2023 | 14:00

Uporabniki spletnega portala Primerjam.si so že sedmič zapored izbrali najboljše slovenske mojstre in podjetja za dom in posel. To je še posebej koristno v času, ko se soočamo z visoko rastjo cen, saj ljudje tako vnaprej vedo, kaj natančno dobijo in koliko bodo za storitev plačali, pravijo na portalu.

Po izvedenem poslu stranka izbranega izvajalca oceni od 1 do 5, najbolje ocenjeni vsako leto prejmejo priznanje “Izbor strank”, najboljših 50 pa še dodatno nagrado Top 50.

Skupno so stranke Primerjam.si ocenile že več kot 4000 slovenskih obrtnikov in ponudnikov storitev.

Odslej tudi podatek o odzivnosti izvajalca

Poleg osnovnih podatkov o podjetju, povprečne ocene, prejetih nagrad in mnenj strank lahko po novem za izvajalca na Primerjam.si vsak preveri tudi, kako hitro odgovarja na povpraševanja. Izvajalci, ki v povprečju stranke kontaktirajo v 24 urah od prejetega povpraševanja, imajo sedaj na predstavitveni strani tudi značko “Hiter odgovor”.

Top Dolenjski mojstri

V tokratnem ocenjevanju so se med najboljše mojstre iz naše regije uvrstili Martin Župevec, s.p., z Dvora (talno gretje, vodovodne inštalacije, obnova kopalnice, kotli/peči); M Profesional - Miša Majcen, s.p., iz Kočevja (suhomontažni sistemi (knauf), slikopleskarstvo); Klimaj d.o.o. iz Novega mesta (klimatske naprave, toplotne črpalke); Nix d.o.o. iz Semiča (toplotne črpalke); Cementni izdelki Gorec d.o.o. iz Velike Loke (čistilne naprave); Jure Goričar, s.p., iz Novega mesta (okna, senčila); Kip Kop d.o.o. iz Gradca (kamini, garažna vrata, ograje, kotli/peči); Vodateh d.o.o. iz Šentjerneja (čistilne naprave) in Klavdija Goršič, s.p., iz Ribnice (računovodski servisi)

Podrobnosti iz ocenjevanja:

MARTIN ŽUPEVEC S.P.

Storitve: talno gretje, vodovodne inštalacije, obnova kopalnice, kotli / peči

Dvor

Mnenje stranke: "Prišel je hitro, ker smo obnavljali kopalnico za invalidno osebo." Antonija S.

Ocena: 4,64

M PROFESIONAL, Miša Majcen, s.p.

Storitve: suhomontažni sistemi (knauf), slikopleskarstvo

Kočevje

Mnenje stranke: "Prav vse, nastop, dogovor, pogovor, oceno stanja in izvedbo del, želim si, da bi takšnih ljudi bilo več na tržišču in seveda bo dobro mnenje podano naprej." Svetlana M.

Ocena: 4,74

Odgovori v 24 urah.

KLIMAJ d.o.o.

Storitve: klimatske naprave, toplotne črpalke

Novo mesto

Mnenje stranke: "Pri Klimaj je bila dejansko odzivnost in strokovnost, pa seveda tudi cena." Mirko P.

Ocena: 4,78

NIX d.o.o.

Storitve: toplotne črpalke

Semič

Mnenje stranke: "Vse: roke, ažurnost, kvaliteto in sodelovanje. Po dogovoru z NIX-om glede montaže, sem takoj prostor izpraznil in očistil, poslal slike očiščenega prostora in naslednje jutro so že prišli delavci in zvečer je bila naprava zmontirana in tudi operativna. Odlično in kvalitetno opravljeno." Jožef P.

Ocena: 4,68

Odgovori v 24 urah.

CEMENTNI IZDELKI GOREC d.o.o.

Storitve: čistilne naprave

Velika Loka

Mnenje stranke: "Čistilno napravo nam je vgradilo podjetje Cementi izdelki Gorec d.o.o. Izvajalec je delo opravil v dogovorjenem roku." Srečko J.

Ocena: 4,70

Jure Goričar s.p.

Storitve: okna, senčila

Novo mesto

Mnenje stranke: "Same pohvale izvajalcu. Opravljeno hitro in v dogovorjenem roku." Gregor G.

Ocena: 4,93

Odgovori v 24 urah.

KIP KOP d.o.o.

Storitve: kamini, garažna vrata, ograje, kotli / peči

Gradac

Mnenje stranke: "Že pri samih meritvah sem prejel dovolj strokovnih nasvetov, tako da sem se potem odločil za njih tudi zaradi cene, ki je bila ugodna. Ponudnik KIP KOP d.o.o. se je držal rokov in cene. Montaža je bila strokovna in celo pred dogovorjenim rokom. Hvala KIP KOP Upam da bomo še sodelovali." Slavko M.

Ocena: 4,61

Odgovori v 24 urah.

VODATEH d.o.o.

Storitve: čistilne naprave

Šentjernej

Mnenje stranke: "Ponudnik se je držal dogovorjenih rokov, priskrbel je zadostno količino informacij, ki jih je znal tudi dobro in razumljivo predstaviti, bil je tudi vedno telefonsko dostopen." Greta K.

Ocena: 4,71

Odgovori v 24 urah.

Klavdija Goršič s.p.

Storitve: računovodski servisi

Ribnica

Mnenje stranke: "Za gospo Klavdijo Goršič sem imela kar nekaj vprašanj in je bila v trenutku pripravljena in že začela z nami sodelovati. Meni osebno je zelo pomembno, da sta podjetnik in računovodja povezana med seboj in si izmenjavata informacije, ker edino tako je potem je na koncu lahko rezultat pozitiven." Tina F. S.

Ocena: 4,91

Odgovori v 24 urah.

M. K.