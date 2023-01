Iskalna akcija ob Savi in dimniški požar na Logu

21.1.2023 | 08:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 19.14 je ob nabrežini reke Save v naselju Mostec, občina Brežice, pod vodstvom policije stekla iskalna akcija za pogrešano osebo. Posredovali so vodniki reševalnih psov ZRPS Dolenjske, ki so opravili pregled plovila broda na Mostecu.

Dimniški požar

Ob 19.56 so na Logu, občina Sevnica, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Boštanj so varovali objekt do izgoretja saj ter dimnik očistili in pregledali s termovizijsko kamero. Na kraju je bila tudi dimnikarska služba.

M. K.