Poteka obsežna reševalna akcija dveh obnemoglih planincev; s ceste v drevo

21.1.2023 | 18:20

Zimska idila se lahko hitro sprevrže ... (simbolna slika; arhiv DL)

Ob 13.31 je na Goteniškem Snežniku v občini Kočevje stekla obsežna reševalna akcija dveh obnemoglih planincev, od katerih eden je dobil omrzline v noge. Aktivirani so bili reševalci GRS Ljubljana in helikopter SV skupaj z združeno HNMP – GRS ekipo. Helikopter je v Litiji pobral reševalca letalca in poletel proti Gotenici, vendar se je zaradi izredno slabega vremena moral vrniti v bazo. Gorski reševalci planinca rešujejo na klasični način. Obveščena je bila policija, dežurni PP Kočevje in dežurni iz učnega centra na Gotenici zaradi pridobivanja informacija o prevoznosti cest. Prav tako je bil za zbiranje informacij obveščen poveljnik PGD Kočevska Reka. Intervencija bo potekala do poznih večernih ur, vreme je izjemno slabo. Pri reševanju sodelujejo tudi vozniki motornih sani.

S ceste v drevo

Danes popoldne malo pred 17. uri je na cesti med naseljema Mali Slatnik in Križe, občina Novo mesto, osebno vozilo trčilo v drevo. Poškodovala se je ena oseba. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator, pomagali reševalcem ter vozilo odmaknili s ceste. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD so poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ujet v dvigalu

Ob 7.06 je na Pavčkovi ulici v Novem mestu v dvigalu večstanovanjskega objekta ostala ujeta oseba. Gasilci GRC Novo mesto so jo s tehničnim posegom rešili.

Zalita klet

Ob 9.50 so v Zalogu, občina Straža, gasilci PGD Dolenja Straža posesali vodo iz zalitih kletnih prostorov stanovanjske hiše.

Dimniški požar

Ob 9.10. so v naselju Sela pri Ratežu, občina Novo mesto, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Ratež so nadzirali ogenj in s termovizijsko kamero pregledali dimnik in okolico.

M. K.