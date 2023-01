FOTO: Kar štirje štruklji z vsemi točkami

23.1.2023 | 13:00

Najboljši štirje (z leve): Alojz Drenik, Verica Slak, Janja Klemenčič in Marija Dular

DPŽ Mirna Peč je v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije pripravila 7. državno ocenjevanje in razstavo štrukljev.

Jelka Krivec in Irena Ule sta poskrbeli za smeh.

V oceno so letos dobili 66 štrukljev.

Mirna Peč - Po mirnopeški dolini je ta konec tedna dišalo po štrukljih, ki so ena od desetih slovenskih tradicionalnih jedi. Društvo podeželskih žena Mirna Peč je v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije pripravilo 7. državno ocenjevanje in razstavo štrukljev iz vlečenega in kvašenega testa. Letos so v oceno prejeli 66 štrukljev, kar, kot je na podelitvi včeraj popoldne v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka dejala predsednica mirnopeških podeželskih žena Jelka Krivec, potrjuje, da so na pravi poti pri ohranjanju tradicije in prenašanju znanja iz roda v rod.

Zmagovalci so bili letos kar štirje - Verica Slak, domači moški pevski zbor Rožmarin oz. njihov član Alojz Drenik, Marija Dular in Janja Klemenčič, vsi iz mirnopeške občine, ki so za svoje štruklje prejeli vse možne točke. Sicer pa sta dve tričlanski strokovni komisiji podelili 26 zlatih, 26 srebrnih in 13 bronastih priznanj ter eno zahvalo. Pod drobnogled so vzeli zunanji videz, vonj ter okus zunanje plasti in sredice, videz nadeva in inovativnost.

»Izdelki bili dobri in skrbno pripravljeni. Najbolj so odstopali trije štruklji glede inovativnosti, in sicer štruklji iz barvnega vlečenega testa z dodatkom rdeče pese oz. špinače in kvašen štrukelj z nadevom iz dušenega rdečega zelja. Pri večini izdelkov je bilo testo natančno pripravljeno, enakomerne debeline in primerno tipu štruklja. Nadevi so bili večinoma homogeni in enakomerno nanešeni na testo,« je v imenu obeh komisij povzela Jožica Muhič in dodala, da mora komisija pri ocenjevanju upoštevati kriterije iz pravilnika, zato predlagajo tekmovalcem, da si ga naslednjič dobro preberejo, da ne bodo po nepotrebnem izgubljali točk. Zato, da bodo naslednje leto še boljši, pa je tudi nanizala še nekaj usmeritev oz. priporočil, ki izhajajo iz ugotovitev pri ocenjevanju.

Zbrane sta poleg že omenjene prve dame mirnopeških žena nagovorili tudi predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, skupaj sta v izvirnem skeču poskrbeli tudi za smeh, in domači župan Andrej Kastelic. Nastopili so pevci Rožmarina in ljudske pevke Čebelice, zaigrali pa člani mirnopeškega društva harmonikarjev.

Več v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: M. Ž.

