FOTO: FLL na temo energija - Šentjernejski Roostersi s sintetičnim metanom na državno tekmovanje

23.1.2023 | 11:20

Ekipa Roosters iz OŠ Šentjernej je bila med edinimi dolenjskimi in posavskimi šolami izbrana na državno tekmovanje FLL, ki bo marca v Ljubljani. Sestavljajo jo: Iva Beguš (9. a), Zoja Jurečič (9. b), Enja Hočevar (dijakinja Biotehniške gimnazije), Vid Beguš (8. a), Matija Hodnik (8. b), Teodor Kirar (8. a), Amadej Rešetič (8. b).

Slavica Jordan in Ognjen Saje, mentorja ekipe Roosters iz Šentejrneja, se veselita uspeha njihovih osnovnošolcev.

Ekipa novomeške gimnazije Rising Kelts z mentorjem Janezom Gorencem (v sredini).

Ekipa Lego Turtles iz OŠ Brežice in mentorja Mojca Markelj in Jakob Rožnik.

Zbrani organizatorji in gostitelji na uvodnem delu tekmovanja FLL v Šentjerneju: Matej Slapšak in Radko Luzar iz L-TEK Elektronike,šentjerenjski župan Jože Simončič, Natalija Premužič iz zavoda Super glavce ter ravnatelj OŠ Šentjernej Aljoša Šip.

Ekipa Optimus brick iz OŠ Jurija Dalmatina Krško.

Radko Luzar in podjetje L-TEK Elektronika že deset let podpira FLL tekmovanje.

Šentjernej - Podjetje L-TEK d.o.o. je bilo konec tedna skupaj z Zavodom Super Glavce gostitelj in soorganizator regijskega tekmovanja First Lego Liga (FLL), na katerem je v dveh dneh sodelovalo kar 25 ekip z različnih slovenskih šol.

V znanju iz robotike, programiranja in iskanja reševanja problemov na temo energije so sodelovale tudi ekipe z našega dolenjsko-posavskega konca: ekipa Roosters z OŠ Šentjernej, Optimus brick z OŠ Jurija Dalmatina Krško, Lego Turtles z OŠ Brežice, Lego Bears z OŠ Ob Rinži Kočevje ter kot edina srednješolska ekipa Rising Kelts z Gimnazije Novo mesto.

Osem najboljših se bo 18. marca s svojimi rešitvami pomerilo na državnem tekmovanju v Ljubljani na Fakulteti za elektrotehniko, med njimi so bili kot edini »naši« izbrani šentjernejski Roostersi, ki so prišli neposredno v finale. Če bodo uspešni še tu, lahko dobijo povabilo na mednarodna odprta evropska prvenstva in na svetovno prvenstvo, ki bo letos v ZDA, Maroku in Avstraliji.

Izziv energija

Šentjernejska ekipa Roosters (Petelini), ki jo sestavlja sedem osmošolcev in devetošolcev, mentorja pa sta Slavica Jordan in Ognjen Saje, je bila več kot zadovoljna s svojim uspehom, saj se je odlično odrezala na letošnjo temo, ki je bila kot vedno eden od aktualnih globalnih izzivov, tokrat energija: viri energije, njen prenos, shranjevanje in hkrati skrb za naš planet Zemlja, zniževanje neželenih vplivov za okolje, itd.

FLL-jevci so od lanskega septembra raziskovali in spoznavali različne vire energij, kako se prenaša, shranjuje ... Prepoznavali so probleme in izzive, sestavljali robote in programirali, rešitve preizkušali, se pri tem povezovali s strokovnjaki iz okolja in gospodarstveniki. Izkazali so se z zanimivimi razmišljanji in inovativnostjo.

Šentjernejčani in sintetični metan

Šentjernejski Roostersi so npr. našli rešitev za energetsko krizo. Domislili so se pridobivanja alternativnega vira energije in sicer procesa umetnega pridobivanja sintetičnega metana, ki bi nadomestil drag energent, zemeljski plin iz Rusije.

Pri delu so se Šentjernejčani povezovali z različnimi strokovnjaki, obiskali so Gen-I, hidroelektrarno, potrditev, da bi zadeva delovala tudi v praksi, pa so dobili na Inštitutu Jožef Štefan.

Največji dosežek Šentjernejčanov je bil v pilotni sezoni 2011/12 FLL ( tema izziva Food factor/prehrana), kjer je ekipa Roosters postala zmagovalka Odprtega državnega prvenstva Slovenije in se uvrstila na Odprto evropsko tekmovanje v Mannheimu v Nemčiji.

Spodbujanje mladih za naravoslovje

Kot pravi Natalija Premužič, ustanoviteljica in vodja Zavoda Super Glavce, ki v Sloveniji deluje od leta 2012, je FLL mednarodni projekt, ki spodbuja zanimanje mladih z vsega sveta za znanost, naravoslovje in tehnologijo. Osnova programa sta raziskovanje in robotika.

Otroke in mladino tako navdušujejo za raziskovanje, jim približujejo steam izobraževanje in poklice, učijo reševanja problemov, podjetnosti, uporabe sodobnih tehnologij v koristne, humane namene, spodbujajo ustvarjalnost, sodelovanje, deljenje znanj, izkušenj, navajajo na kritično razmišljanje, itd.

»Potrebujemo vas«

»Vi ste naši ustvarjalci sedanjosti in prihodnosti,« je sodelujočim dejala Natalija Premužič, navdušen nad videnim pa je bil tudi Radko Luzar, uspešen podjetnik iz L-TEK Elektronika.

»Naše podjetje, ki se ukvarja z elektroniko, robotiko in avtomatizacijo, vas potrebuje. Podpiramo vas od samega začetka, že deset let. Začelo se je, ko smo neko našo nagrado za inovacijo podarili OŠ Šentjernej v obliki lego robotov. Otroci so se navdušili, se igrali in prišla je FLL zgodba, ki so se ji pridružili in vztrajajo. Letošnja ekipa Šentjernejčanov je celo spoznavala naše podjetje, proizvodnjo, si pogledala našo energetiko, sončne panele, itd. Pomembno je, da vidijo zanimive projekte in poklice, kjer jih čakajo tudi službe,« je dejal Luzar, ki imajo med zaposlenimi že dva domačina, ki sta nekoč bila tekmovalca FLL.

Zbrane je v Šentjerneju pozdravil župan Jože Simončič, za glasbeni uvod pa sta poskrbela pevka Nina Šalamon ter kliviaturist Jernej Šuštaršič.

Besedilo in foto: L. Markelj

