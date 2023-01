FOTO&VIDEO: Velodrom - sneg se je kar prijemal

23.1.2023 | 16:10

Novo mesto - Kot smo na kratko že poročali, je danes malo po trinajsti uri po težo snega in vode, ki se je nabrala na posedenem vrhu kupole, popustila streha Olimpijskega vadbenega centra v Češči vasi.

Kot je povedal Aleš Makovac, direktor Zavoda Novo mesto, ki upravlja z vadbenim centrom, so ob tokratnem sneženju upoštevali vse protokole, ki jih proizvajalec predvideva v takih primerih. Lastnik napihljive strehe oziroma tako imenovanega balona je podjetje Dual iz Brezovice, ki je streho tudi izdelalo, Mestna občina Novo mesto pa ima streho v najemu.

Da bi preprečili podrtje strehe, je Duol ob močnejšem sneženju po predpisanem protokolu streho dodatno napihnil ter okrepil ogrevanje notranjosti, kar naj bi omogočilo sprotno topljenje snega. Vendar se je po besedah očividcev sneg kljub temu oprijemal strehe in se začel nabirati na vrhu kupole, ki se je začela posedati, pa se je nabirala voda, ki so jo danes dopoldne gasilci sicer poskušali izčrpati in odstraniti, a ni šlo.

Kot je še povedal Aleš Makovac je vzrok za nesrečo prevelika količina zelo težkega snega v zelo kratkem času: »Že ves teden smo bili povezani z Duolom, saj smo pričakovali tako močno sneženje. Pripravili smo ukrepe in delali v skladu z navodili.« Zdaj skušajo zdaj preprečiti dodatno škodo, obenem pa se že dogovarjajo, kako bi čim prej streho postavili nazaj. Na vprašanje, kdaj naj bi to bilo, pa je bil njegov odgovor kratek: »Takoj.«

I. V.

Streha velodroma se raztrga

Galerija