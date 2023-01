Nadomestili bodo dotrajanega - V Lokah bodo dobili nov leseni most

24.1.2023 | 19:30

Vizualizacija novega mostu v Lokah (Vir: Arhiteka)

Straža, Loke - Podoben bo mostu, ki je na tem kraju stal še okoli leta 1970 – Z robnikom ločena vozni pas in površina za pešce – Lesena konstrukcija na betonskih temeljih – Okoli 950.000 evrov

Občina Straža bo v vasi Loke zgradila nov leseni most čez reko Krko, saj je obstoječi, ki je bil deležen že nekaj obnov, v slabem stanju, nekatere ključne elemente, tudi lesene pilote, ki so zabiti v rečno dno, pa je treba zamenjati. Most, ki je zelo prometno obremenjen, je namreč pomembna povezava Novega mesta z zaledjem.

Kot je pojasnila direktorica straške občinske uprave Lidija Plut, so v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja, pozitivna mnenja soglasodajalcev pa že imajo. Razpis za izvajalca bodo objavili takoj po prejemu gradbenega dovoljenja, in če bo šlo vse po načrtih, bi se dela lahko začela že v drugi polovici letošnjega leta. Naložba je ocenjena na 950.000 evrov.

Most je spomeniško zaščiten, tako da večjih sprememb v obliki ne bo. »Bistvena razlika od obstoječega mostu bo v leseni konstrukciji, ki jo bo sestavljal niz trapeznih vešal. Taka zasnova izhaja iz mostu, ki je na tem kraju stal še okoli leta 1970. Trapezna vešala hkrati omogočajo tudi nekoliko večje razpone in je zato v Krki potrebnih manj podpor. Večji razponi zmanjšujejo tudi nevarnost naplavljenih debel ob visokih vodah,« je opisal Jože Jaki iz ljubljanskega arhitekturnega biroja Arhiteka. Tako bo novi most, ki bo stal na mestu zdajšnjega, imel sedem lesenih podpornikov v Krki in tri na ravnici pred vasjo, vsi pa bodo imeli betonske temelje.

Most bo tudi širši, kot je zdaj, širina voznega pasu bo 2,8 metra, od njega pa bo z robnikom ločena površina za pešce in kolesarje, široka 1,2 metra. Dovoljena osna obremenitev se ne bo spremenila in ostaja 2,5 tone, nespremenjen ostaja tudi prometni režim za motorna vozila, torej izmenično enosmeren. Med gradnjo bo urejen obvoz.

M. Žnidaršič