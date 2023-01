Skupina Gen lani s 4,1 milijarde € prihodkov, 23 milijonov € dobička

24.1.2023 | 12:45

Novo poslovodstvo Skupine Gen na srečanju z novinarji (Foto: STA)

Ljubljana/Krško - Skupina Gen je lani ustvarila 4,1 milijarde evrov prihodkov, potem ko jih je predlani okoli 3,5 milijarde evrov. Kljub zahtevnim razmeram je poslovala s čistim dobičkom, ki je po oceni znašal 23 milijonov evrov, je danes v Ljubljani povedalo vodstvo skupine. Leto prej je imela skupina 105,6 milijona evrov čistega dobička.

Ustvarjeni promet je bil precej nad planiranim, pričakovali so 2,6 milijarde evrov, kljub temu da je bil obseg prodaje nižji, saj so cene poskočile. Načrtovali so 60 milijonov evrov čistega dobička, ustvarili so ga 23 milijonov evrov. "Kljub zaostrenim razmeram smo poslovali pozitivno," je bil zadovoljen generalni direktor družbe Gen energija, ki je matična družba skupine, Dejan Paravan.

Negativno so na poslovanje vplivali nižja proizvodnja hidroelektrarn zaradi suše, nakup nadomestne energije v času remonta Nuklearne elektrarne Krško (Nek) in za pet dni daljši remont, kot je bilo načrtovano, ter regulacija cen za gospodinjstva in male poslovne odjemalce. Za gospodinjstva so že pred regulacijo fiksirali ceno do konca leta, ki je bila nižja od regulirane, vpliv pri malih poslovnih odjemalcih pa so uspeli kompenzirati z dobrim poslovanjem družbe Gen-I, ki trži elektriko.

Pozitivni pa so bili učinki iz mednarodnega trgovanja, ohranjanje proizvodnje v Neku kljub suši, višja proizvodnja v Termoelektrarni Brestanica (TEB) in preseganje načrtov pri postavitvi samooskrbnih sončnih elektrarn.

Izziv je po Paravanovih besedah predstavljal tudi prevzem 70.000 novih odjemalcev, potem ko so se s trga elektriko nekateri dobavitelji, npr. Telekom Slovenije in nemški EON, umaknili. "Vse smo sprejeli, to si štejemo za uspeh, čeprav je imelo finančne posledice," je dejal.

Gen-I je po njegovih besedah trgovanje uspešno prilagodil razmeroma na trgu. Obseg prodaje je bil z okoli 100 teravatnimi urami (TWh) precej manjši kot leto prej, a ga je bilo treba zmanjšati, da so obvladovali tveganje, je pojasnil.

Ob veliki volatilnosti na veleprodajnem trgu je bil izziv zagotoviti dovolj likvidnosti za pokritje poslov. Gen energija je na podlagi septembra sprejetega poroštvenega zakona najela kratkoročno posojilo v višini 100 milijonov evrov (potencial je imela za 400 milijonov evrov), ki ga bodo v celoti vrnili do letošnje pomladi, je zagovoril Paravan.

Družba Gen energija je beležila 372 milijonov evrov prihodkov (plan je bil 291 milijonov evrov), predlani jih je 239,5 milijona evrov, in en milijon evrov čistega dobička (planiranih 23 milijonov evrov), potem ko je predlani ta znašal 27,1 milijona evrov.

"Ocenjujemo, da skupina stoji na stabilnih temeljih. Ključno je, da imamo lastne proizvodne zmogljivosti električne energije. Imamo tudi izjemno dobro ekipo ljudi, ki so se dobro odzvali na spremembe. Imamo tudi dobre stroje, kar nam daje varnost za naprej. Zato lahko podpremo ukrepe vlade za zaščito odjemalcev, da se lahko izognejo cenovnim skokom ... Obeti kažejo, da ne bomo negativno poslovali, menim, da bomo leto končali nadpovprečno uspešno. Sicer je še prezgodaj (za oceno), ker je negotovost velika, a sem optimističen," je dejal Paravan.

