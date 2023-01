Trčil v traktor

25.1.2023 | 07:00

Takole pa so dan začeli tisti, ki skrbijo za ceste in pločnike. Novo mesto, ob štirih zjutraj. (Fotografiji: FB PKD)

Ob 0.12 je na Grajski cesti v Otočcu, občina Novo mesto, voznik z osebnim vozilom trčil v zadnji del traktorja. V nesreči se je poškodovala ena oseba. Gasilci GRC Novo mesto so s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovano osebo, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu, odklopili akumulator na vozilu, pomagali pri odstranitvi traktorja s cestišča ter nudili pomoč policistom. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju nesreče oskrbeli eno osebo in jo odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Za sanacijo cestišča so poskrbeli delavci Cestnega podjetja Novo mesto.

Meteorna voda s travnika ogrožala hišo

Ob 18.40 so posredovali gasilci PGD Obrežje na Obrežju, občina Brežice, kjer so iz travnika izčrpali 50 m3 meteorne vode, ki je ogrožala stanovanjski objekt.

Motena dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz Arnovih sel, da bo danes motena dobava pitne vode med 8. in 15. uro zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZNIK PRI DRAGATUŠU, TP DRAGATUŠ 2, TP KZ DRAGATUŠ, TP MALI NERAJC, TP OBRH PRI DRAGATUŠU, TP ŠIPEK, TP VEL. SELA,TP ZAPUDJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH, izvod 1. VINOGRADI;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOTESKA, izvod 4. ZIDANICE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 8.30 in 12. uro na območju TP Čatež vas, nizkonapetostno omrežje – Smer Dvorce; na področju nadzorništva Krško okolica pa med 12.45 in 13.15 uro na območju TP Brestanica trg.

M. K.