Štirje podžupani, dva poklicna

25.1.2023 | 08:30

Župan Gregor Macedoni je v torek predstavil najožje sodelavce v novem mandatu – poklicna podžupana Urbana Kramarja in Saro Tomšič ter direktorico občinske uprave Jano Bolta Saje. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni je včeraj pripravil prvo redno novinarsko konferenco v svojem tretjem mandatu, predstavil oba poklicna podžupana in novo direktorico občinske uprave ter stanje aktualnih in obetajočih se večjih projektov v občini, med katerimi izstopata prenova Narodnega doma in mestne tržnice.

Mestna občina Novo mesto bo imela v tem mandatu štiri podžupane; dva bosta to funkcijo opravljala poklicno. Poleg Sare Tomšič, ki bo zadolžena za področje družbenih dejavnosti in je bila na tej funkciji že v preteklem mandatu, je župan na mesto poklicnega podžupana imenoval tudi dozdajšnjega vodjo kabineta župana Urbana Kramarja, ki bo pokrival področje sodelovanja s krajevnimi skupnostmi, z nevladnimi organizacijami in – kot se je izrazil župan – drugimi deležniki. Imeni dveh nepoklicnih županov še nista znani, do te funkcije pa imata pravico stranki, ki sta na lokalnih volitvah za Listo Gregorja Macedonija zbrali največ glasov oziroma mandatov, to sta stranka Gibanje Svoboda in Slovenska demokratska stranka. Kot je še dodal Macedoni, je že sklenil dogovor o sodelovanju s šestimi svetniškimi skupinami, z nekaterimi pa se o tem še dogovarja oziroma pogaja.

Med aktualnimi projekti, ki jih je na novinarski konferenci predstavil Macedoni, jih je kar nekaj takih, ki so v sklepni fazi. Brv v Irči vasi čaka le še na zaključek del na desnem bregu, na levem pa ureditev dostopne poti do lokalne ceste, namestitev varovalne ograje in pohodnega tlaka. Proti koncu gre tudi gradnja brvi Loka–Kandija, na kateri nameščajo varovalno ograjo in razsvetljave, urediti pa je treba tudi še priključek na državno cesto v Kandiji, ponovno zgraditi odstranjeni pločnik in premakniti prehod za pešce. Dela bodo končana do konca zime. Takrat nekje oziroma do marca bo končana tudi gradnja mestnega bazena v Češči vasi, kjer ta čas urejajo še elektro- in strojne napeljave ter montirajo leseno streho in stekleno fasado. Zaključku del bo sledila pridobitev uporabnega dovoljenja, na kar bo treba počakati še kak mesec, torej tam nekje do aprila.

Konec aprila, zaradi snega nekoliko pozneje, kot je bilo predvideno, bosta končani tudi prenova ceste in gradnja večnamenske poti med Malim Slatnikom in Petelinjekom. Cesta je sicer že odprta za promet, dela pa zdaj potekajo ob cesti. Do konca marca naj bi bila končana prenova odseka ceste med Črmošnjicami in Stopičami, na Topliški cesti med avtobusno postajo in Irčo vasjo pa vreme ta čas ovira dela na drugi polovici ceste – promet bo tako še nekaj časa izmenično enosmeren, urejen s semaforjem. Dela na cesti pri podružnični šoli v Birčni vasi bodo trajala še do začetka naslednjega šolskega leta, torej do konca avgusta. Na prenovljenem delu Mušičeve in Trdinove ulice pri Osnovni šoli Grm že poteka promet, vozniki pa se na nov prometni režim še navajajo in mogoče jim bo k temu pomagala prometna signalizacija z dodatnimi opozorili na enosmerno cesto, ki naj bi jih namestili do konca meseca. Začela se je tudi že prenova dela ceste Pangrč Grm–Gabrje, na kateri bodo do oktobra zgradili tudi mostička prek potokov Sovpat in Babni potok.

Ta mesec je bila podpisana pogodba za drugo fazo gradnje kanalizacije v Ždinji vasi, ki bo stala 1,7 milijona evrov, končana pa bo v enem letu. V kratkem naj bi bila podpisana tudi pogodba za gradnjo čistilne naprave v Karteljevem.

Naslednji mesec bo čas za opremljanje prostorov v tretjem nadstropju poslovne stavbe na Novem trgu 9, kjer na 300 m2 nastaja urbani poslovni inkubator UrbaNMarkerspace, v katerem bo prostor za delovanje zagonskih inovativnih podjetij, ki jim bo na voljo tudi skupnostna delavnica za razvoj znanj na področju robotike in tehnologij pametnega mesta.

Novomeško občino poleg navedenega letos čakajo trije večji projekti, katerih zgodba se vleče že desetletja – gradnja pokrite tribune na stadionu Portoval, celovita obnova Narodnega doma – ta čaka na pravnomočnost gradbenega dovoljenja, ki ji na poti stoji le še tožba občana iz sosednje ulice – ter začetek prenove mestne tržnice, za katero je občina po celem desetletju prizadevanj nekoliko nepričakovano konec lanskega leta le dobila pravnomočno gradbeno dovoljenje. Ker je od izdelave projekta minilo že več kot deset let, bo treba investicijsko dokumentacijo nekoliko posodobiti, na občini pa računajo tudi na možnost sofinanciranja.

I. Vidmar

Zvočni zapisi Novomeški župan Gregor Macedoni o sodelovanju v občinskem svetu Novomeški župan Gregor Macedoni o sodelovanju v občinskem svetu