Na Sušici slovesno ob novih pridobitvah v kraju - iz nič znajo narediti veliko

26.1.2023 | 11:30

Fotografije: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Ivančna Gorica/Sušica - Minulo soboto se je podžupan Občine Ivančna Gorica Tomaž Smole, v družbi krajanov Sušice in njihovega predstavnika Milana Sadarja ter krškega župnika Dejana Pavlina, razveselil novih pridobitev v kraju.

Smole je ob tem povedal, da ga veseli, da v kraju držijo skupaj in znajo iz nič narediti veliko. »Vesel sem, da se znate ob novih pridobitev poveseliti, ob tem pa ne pozabite na tisto najpomembnejše. Na medsebojne odnose, na soseda, na druženje, medsebojno povezovanje, pomoč sočloveku v stiski, … Že naš znameniti rojak Josip Jurčič je povedal: »Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje.« In današnji dan je še en dokaz za to. Dragi krajani, iskrene čestitke ob novih krajevnih pridobitvah. Želim vam, da ostane še naprej složni, razvijate kraj in s tem tudi sami sebe. Kdor pomaga drugim, sam postaja boljši človek«, je zaključil Smole.

Vaščani Sušice se lahko v preteklem obdobju veselijo obnovljene podružnične cerkve sv. Štefana (obnova stopnic v zvonik, obnova ostrešja in odvodnjavanja), optičnega omrežja, javne razsvetljave skozi vas Sušica in še nekaterih manjših del. Po besedah Milana Sadarja si želijo v prihodnje dokončno urediti vaško društveno kočo z osvetlitvijo in otroškimi igrali. Pri tem se je zahvalil za finančno pomoč in dobro sodelovanje z Občino Ivančna Gorica pri realizaciji pomembnih projektov za njihov kraj.

Prireditev »Zaključek del v letu 2022 na Sušici« so z glasbenimi vložki popestrili člani Godbe Stična, Stiški kvartet, operni pevec Matej Vovk s spremljavo na harmoniki, Igor in Gaja Adamič ter najmlajši krajani Sušice. Ob pomembnem dogodku za krajane Sušice je bila napisana tudi prikupna pesmica domačinke Mete Gorjanc, so še sporočili z ivanške občine.

M. K.

