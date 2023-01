Skupina Krka lani z največjo prodajo doslej

26.1.2023 | 14:00

Današnja novinarska konferenca v Ločni (Foto: I. V.)

Novo mesto - Skupina Krka je leta 2022 ustvarila 1,7 milijarde evrov prihodkov, kar je deset odstotkov več kot leto prej in največ doslej. Prodaja se je povečala na večini Krkinih ključnih trgov ter pri vseh skupinah izdelkov in storitev. Čisti dobiček je bil s 361,1 milijona evrov za 17 odstotkov večji kot leta 2021, kažejo predhodni nerevidirani izkazi (podrobneje v pripetem dokumentu pod tekstom).

V vzhodni Evropi je skupina Krka lani povečala prodajo za 14 odstotkov na 623,4 milijona evrov, v srednji Evropi za štiri odstotke na 364,2 milijona evrov, v zahodni Evropi za sedem odstotkov na 327,3 milijona evrov, v jugovzhodni Evropi prav tako za sedem odstotkov na 224,5 milijona evrov, na čezmorskih trgih pa za 23 odstotkov na 66,1 milijona evrov.

Na domačem trgu je skupina Krka lani prodala za 103 milijone evrov svojih izdelkov in storitev, kar je 11 odstotkov več kot leta 2021. Glavnino (60,5 milijona evrov) teh prihodkov so ustvarili s prodajo izdelkov, zdraviliško-turistične storitve so prispevale 42,6 milijona evrov.

Zdravil na recept je skupina lani po vsem svetu prodala za 1,4 milijarde evrov, kar je sedem odstotkov več kot leto prej. Prodajo je povečala v vseh regijah, med posamičnimi trgi pa najbolj na Češkem, v Nemčiji in Rusiji. Ključne skupine zdravil na recept so bila tudi v letu 2022 zdravila za bolezni srca in žilja, zdravila za bolezni osrednjega živčevja in zdravila za bolezni prebavil.

S tem predhodnimi rezultati se je v sredo seznanil nadzorni svet Krke, predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič pa jih je danes predstavil na novinarski konferenci v Novem mestu. Kot je dejal, so v letu 2022 poslovali uspešno. "Z dobrim poslovnim modelom in nenehnim prilagajanjem na različnih področjih poslovanja smo bili kos izzivom, ki jih je prineslo lansko leto," je dejal in dodal, da so registrirali 11 novih izdelkov ter zaključili 490 registracijskih postopkov.

Naložbe v skupini Krka so lani znašale 106 milijonov evrov. Kot je izpostavil Colarič, so lani končali dve pomembni naložbi, in sicer v sodobni obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2, v katerega so vgradili več visokoavtomatiziranih in robotiziranih pakirnih linij ter ga popolnoma tehnološko opremili.

V njem bodo lahko letno proizvedli pet milijard tablet in zapakirali osem milijard tablet. Za to naložbo so porabili 39,2 milijona evrov, skupna vrednost naložb v Notol 2 pa je bila 259 milijonov evrov. V razvojno-kontrolnih centrih so končali več naložb v posodobitev razvojno-raziskovalnih in analiznih zmogljivosti ter zanje odšteli 8,3 milijona evrov.

Letos bodo za naložbe namenili skupaj 130 milijonov evrov. V Obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil bodo nadaljevali 26 milijonov evrov vredno naložbo v dodatne zmogljivosti in jo letos tudi končali. Podvojili bodo zmogljivosti za proizvodnjo veterinarskih izdelkov in zagotovili dolgoročno proizvodnjo sterilnih izdelkov večjih volumnov. Naložba je ocenjena na 29 milijonov evrov.

V Novem mestu bodo zgradili večnamenski objekt s prostori za širitev mikrobiološkega laboratorija in dodatnimi prostori za več organizacijskih enot. Naložba je ocenjena na 19,3 milijona evrov. V Krškem pa naj bi še letos začeli graditi predvidoma 163 milijonov evrov vredne nove zmogljivosti za razvoj in proizvodnjo učinkovin. V ljutomerskem obratu nadaljujejo posodobitev proizvodnih zmogljivosti; skupna vrednost naložbe je ocenjena na 16,4 milijona evrov.

V proizvodno-distribucijskem centru v Jastrebarskem na Hrvaškem bodo okrepili zmogljivosti za proizvodnjo veterinarskih izdelkov v trdnih farmacevtskih oblikah. Vrednost naložb je ocenjena na 3,5 milijona evrov. Skupna družba Ningbo Krka Menovo pa bo na Kitajskem nadaljevala nabavo proizvodne opreme in opreme za kontrolo kakovosti.

Glede načrtov skupine Krka je Colarič napovedal, da letos načrtujejo prodajo izdelkov in storitev v višini 1,755 milijarde evrov in čisti dobiček v znesku približno 300 milijonov evrov. Število zaposlenih v Sloveniji in tujini bodo okrepili za skupaj dva odstotka. Konec leta 2022 je skupina zaposlovala 11.598 delavcev, od tega v tujini 5243.

Colarič je med drugim opozoril še na Krkin trajnostni razvoj. "Gradimo trajnostno kulturo in ozaveščamo o pomenu trajnosti za skupino Krka in deležnike. Izvedli smo novo oceno bistvenosti trajnostnih področij za skupino Krka, kamor spadajo kakovost izdelkov in varnost bolnikov, privabljanje in zadržanje talentov, dobre prakse vodenja in upravljanja, dostopno zdravljenje, planet in podnebne spremembe ter skladnost, integriteta in transparentnost," je še dejal.

