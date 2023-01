Zdrsnil s ceste in pristal ob železniški progi

27.1.2023 | 07:00

Včeraj ob 18.17 je pri Orehovem, občina Sevnica, osebno vozilo zdrsnilo z vozišča, trčilo v zaščitno ogrado, se večkrat prevrnilo in pristalo na kolesih ob železniški progi. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali in osvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom izvlekli vozilo nazaj na vozišče, preprečili nadaljnje iztekanje motornih tekočin, z vpojnimi sredstvi posuli po razlitih motornih tekočinah ter nudili pomoč delavcem vlečne službe in policiji pri usmerjanju prometa. V prometni nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

Zagorel ventilator v pralnici

Sinoči ob 23.08 je v Rogovili, občina Mirna Peč, zaradi zatekanja vode v odsesevalni kanal zagorel ventilator v pralnici stanovanjske hiše. Lastnik je izklopil elektriko že pred prihodom gasilcev PGD Mirna Peč, ki so s termovizijsko kamero pregledali ventilator in odsesevalni kanal, prezračili prostore, izpraznili peč centralne kurjave na drva in odsvetovali priklop elektrike do odprave okvare.

Gasilci odklenili avto

Ob 18.14 so posredovali gasilci PGE Krško na Bohoričevi ulici v Krškem, kjer so s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICA 2;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 1985;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG 1978, TP MIHOVO 1978;

- od 10:15 do 13:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA 1963;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODENICE 1997, TP RŽIŠČE 1997, TP VEL. BAN 1980, TP SONČNIKI 2001, TP VRBOVCE 1987, TP DRČA 2001.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEDENJ, na izvodu KARAMAN;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IND. CONA KANIŽARICA 1 na izvodu UPRAVA;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JANKOVIČI, na izvodu H.ST.2.3…,H.ST. 4B.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PAVLINOV HRIB, izvod 4. MAISTROVA, DOLENJSKA ULICA, ULICA HEROJEV.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:30 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLODVOR METLIKA, izvod Vrstne hiše.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Spodnje Pijavško predvidoma med 8:00 in 14:00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) pa na območju TP Pecelj, nizkonapetostno omrežje – Dogert, predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.