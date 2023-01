Drugi poraz Krke v ligi Aba 2

27.1.2023 | 07:40

Jan Špan (Foto: Liga ABA)

Banjaluka - Košarkarji novomeške Krke so doživeli drugi poraz v regionalnem tekmovanju, ligi Aba 2. Na turnirju v Banjaluki so morali priznati premoč domači ekipi, Borac je zmagal s 83:72 (22:23, 38:37, 59:53).

Krka je imela pred sinočnjim obračunom le en poraz, Borac dva, zdaj sta ekipi izenačeni z razmerjem 7-2 in tik pod vrhom, kjer je kot edino še neporaženo moštvo domžalski Helios.

V Banjaluki včeraj Novomeščani po izenačenem prvem delu v drugem polčasu niso imeli pravih možnosti za uspeh. Do polovice tekme so bili gostje za odtenek boljši, a so nazadnje z nekoliko večjo razliko vodili pri 33:27. Domači so se nato že do polčasa povsem približali, v tretji četrtini pa so si hitro priigrali skoraj deset točk naskoka. To pa je bila prednost, ki jo je Krka zaman lovila do konca. Razlika sicer ni bistveno narasla, toda Borac je zanesljivo pripeljal tekmo do zmage.

Pri Krki je strelsko izstopal le Jan Špan z 20 točkami, 13 jih je dodal Mate Vucić. Za domače je Aleksandar Langović dosegel 20 točk, nekdanji član Krke Jan Rebec pa 11.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Nadzirali smo tekmo praktično ves prvi polčas, potem pa dovolili, da je Borac z delnim izidom 5:0 polčas dobil. To se je nadaljevalo tudi na začetku tretje četrtine, ko so naredili delni izid 7:0, skupaj torej 12:0 in tu se je tekma prelomila. Borac je nato nadzoroval tekmo, mi pa se nismo mogli več približati. Naš met z zunanjih položajev je bil preslab za tako tekmo. Tako napad kot obramba sta bili pod povprečjem, ampak ključne so bile tiste štiri minute na koncu prvega in začetku drugega polčasa.«

Krkaši bodo zadnjo tekmo na turnirju v Banja Luki igrali v soboto, 28. 1., ob 15.00, ko bodo v derbiju 10. krogu igrali z vodilnim Heliosom.

STA; M. K.

