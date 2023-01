Andrej Mladenović kočevski podžupan

27.1.2023 | 10:00

Župan in podžupan ob včerajšnjem podpisu sklepa o imenovanju na funkcijo (Fotografiji: Občina Kočevje)

Andrej Mladenović

Kočevje - Župan občine Kočevje Vladimir Prebilič je za podžupana občine Kočevje imenoval Andreja Mladenovića iz vrst liste Moja Kočevska. Mladenović je funkcijo nastopil takoj, trenutno sicer kot nepoklicni podžupan, po zaključku dela na Podjetniškem inkubatorju Kočevje v marcu pa bo funkcijo opravljal poklicno.

Prebilič je prepričan, da je podžupan za občino in občinsko upravo pomembna kadrovska okrepitev, saj ima bogate izkušnje in kompetence iz različnih področij, od spodbujanja gospodarstva do kmetijstva in vodenja evropskih projektov. Mladenović je, kot sporočajo s kočevske občine, ob imenovanju zagotovil, da se bo kot domačin, ki je odrasel na Kočevskem, zavzemal za sodelovanje in povezovanje, nadaljnji razvoj občine in kakovost življenja vseh prebivalk in prebivalcev. Poleg pomoči županu pri njegovem delu so sicer ključna področja, ki jih bo pokrival, sodelovaje s krajevnimi skupnostmi, delo z mladimi, razvoj lokalne samooskrbe in zeleni prehod s poudarkom na digitalizaciji in zeleni energiji.

Andrej Mladenović je po izobrazbi komercialist in tržnik, diplomiral pa je s področja trženja v zdravstvu. Svojo poslovno pot je začel v družinskem podjetju, nadaljeval pa v logističnem podjetju na področjih komerciale, trženja in managementa. Med drugim se je preizkusil tudi na samostojni podjetniški poti in opravljal delo novinarja. Leta 2015 je postal del ekipe Podjetniškega inkubatorja Kočevje, najprej kot področni svetovalec, leta 2018 pa je bil imenovan za namestnika direktorja, kjer sicer vodi tudi različne projekte in svetuje s področja podjetništva. Svojo poklicno pot na Podjetniškem inkubatorju namerava zaključiti v sredini marca letos in se v celoti posvetiti aktivnostim v funkciji podžupana.

Mladenović je tudi strokovnjak na področju neverbalnega vedenja ljudi in avtor knjige Iskanje prikritega pomena - osnove neverbalne komunikacije, so še sporočili z Občine Kočevje.

