Ob potrjenih imenih tudi kritika

27.1.2023 | 12:20

Mihael Petančič

Dražen Levojević

Igor Zorčič

Brežice - Brežiški občinski svet je na včerajšnji prvi izredni seji imenoval člane osmih stalnih delovnih teles občinskega sveta. Na županov predlog, ki so ga, kot rečeno, sprejeli, se je pred glasovanjem odzval Igor Zorčič (Lista Igorja Zorčiča in Sonce). Kot je dejal, predlagana sestava odstopa od zakona o lokalni samoupravi in poslovniku občinskega sveta, ki določata, da so odbori in komisije sestavljeni sorazmerno glede na velikost svetniških skupin, glede na uspeh na volitvah. Zorčič je dejal, da predlagana sestava teh organov odstopa »v korist SDS in Gibanja Svoboda in mogoče še kakšne manjše svetniške skupine, ki delujete kot koalicija«.

Župan Ivan Molan je zavrnil Zorčičevo kritiko. Kot je dejal, je »naš predlog« sestave korekten in skladen s poslovnikom občinskega sveta in »omogoča sodelovanje vseh svetniških skupin«.

Občinski svet je imenoval tudi člane nadzornega odbora občine. V nadzornem odboru so Franja Žokalj, Janko Strašek, Mojca Lovše, Darja Jamnik in Željko Nikezić. Igor Zorčič je menil, da je taka sestava občinskega nadzornega odbora neustrezna. Kot je dejal, SDS in Gibanje Svoboda v občinskem svetu predstavljata koalicijo in sta »zadeve postavila tako, kot njima ustreza, zato da bodo lahko nekatere stvari tudi pometli pod preprogo«.

Sestavo delovnih teles je pred glasovanjem in razpravo obrazložila predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mojca Florjanič.

Florjaničeva je kot vodja svetniške skupine Gibanje Svoboda Brežice je imenovanju teh organov namenila tudi svoje sporočilo za javnost takoj po seji. »Na današnji izredni seji Občinskega sveta Občine Brežice so svetnice in svetniki potrdili sestavo vseh delovnih teles občinskega sveta. Koalicija levih strank, ki jo sestavljajo brežiški odbori strank Gibanje Svoboda, Socialnih demokratov (SD), Levice in Desus, je pripravila usklajene predloge kandidatur za člane delovnih teles občinskega sveta, ki so bili na občinskem svetu večinsko potrjeni,« je zapisala Florjaničeva, ki je ob tem tudi zapisala, da bodo v svetniški skupini Gibanje Svoboda Brežice z delom v občinskih delovnih telesih »sledili uresničevanju zastavljenih projektov, ki so prejeli široko podporo s strani volilcev na nedavnih lokalnih volitvah«.

Mojco Florjanič je občinski svet kot predstavnico občine Brežice imenoval v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Posavje.

Ravnateljico Osnovne šole Artiče Vesno Bogovič pa je občinski svet s svojim pozitivnim mnenjem podprl v njeni kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Artiče do 31. marca 2028. Kot je v uvodni obrazložitvi povedala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mojca Florjanič, komisija kandidaturo Bogovičeve podpira zaradi ravnateljičinega uspešnega 19-letnga vodenja šole in predstavljenega načrta za prihodnost.

V samem začetku je občinski svet potrdil mandat novima članoma Mihaelu Petančiču in Draženu Levojeviću. Prvi je nadomestil Ivana Molana, ki je župan, drugi Patricio Čular, ki ostaja direktorica občinske uprave; funkciji Molana in Čularjeve sta namreč nezdružljivi s svetniško. Z omenjeno kadrovsko zamenjavo so po lanskih volitvah tako dokončno ustanovili občinski svet.

M. L.