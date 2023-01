Dom na Gorjancih zaprt - Na Miklavžu spet iščejo oskrbnika, aktualna tudi prodaja

28.1.2023 | 16:00

Koča na Miklavžu do prihoda novega najemnika sameva.

Miklavž/Šentjernej - Od konca novembra je Planinski dom Miklavž na Gorjancih zaprt – Najemnika po dveh letih in pol končala delo – Obiskovalci kočo pogrešajo – O odkupu celotnega 13-hektarskega kompleksa na Miklavžu bo odločal občinski svet

Gorjanci so zaradi neokrnjene narave pravi raj za številne pohodnike, kolesarje in turiste. Poleg najvišje točke Gorjancev, 1178 metrov visokega Trdinovega vrha, in bajeslovnega izvira Gospodična med najbolj obiskane točke tega hribovja sodi tudi Miklavž s planinskim domom na 964 metrih nadmorske višine.

A priljubljena izletniška točka je od konca lanskega novembra, torej že skoraj dva meseca, zaprta. Lastniki že iščejo novega oskrbnika.

Zadnja najemnika, Irena Bučar Škedelj in Anton Škedelj, domačina iz šentjernejske občine, sta se po dobrih dveh letih in pol odločila, da odideta in da nadaljevanje zgodbe na Miklavžu prepustita naslednikom. Kot pove eden izmed devetih solastnikov območja na Miklavžu Andraž Rumpret, so razlogi osebni, tudi zdravstveni, tako da so se sporazumno razšli. Najemnika sta bila med obiskovalci priljubljena, v planinskem domu se je dalo marsikaj dobrega in domačega pojesti, surovine pa sta kupovala pri okoliških kmetih.

NI NUJNO, DA NA MIKLAVŽU ŽIVI

Lastniki območja Miklavž – podjetje Perman turizem in devet posameznikov – zdaj seveda zagnano iščejo novega najemnika oz. skrbnika koče, saj želijo, da je ta čim prej odprta. Tudi obiskovalci Gorjancev jo pogrešajo, saj imajo zdaj na voljo le Planinski dom pri Gospodični.

Rumpret pove, da naloga ni lahka, saj je v Sloveniji težko dobiti gostinca, sploh dobrega, najemnik pa bi moral biti tudi pripravljen priti na Gorjance in tam živeti. To bi bilo za skrbnika koče seveda najprimernejše, ni pa nujno. »Vse je stvar dogovora, je pa res, da je na Miklavžu možnost prebivanja in mi si želimo, da bi bila koča odprta čim več, v vsakem primeru pa za vikende, ko je tudi obiskovalcev običajno največ,« pravi Rumpret.

TUDI PRENOČIŠČA

Lastniki upajo, da se najdejo interesenti, saj gre za čudovito lokacijo, do katere je urejen dober dostop po planinskih poteh, po makadamski cesti pa tudi z avtomobilom ali s kolesom.

Novi planinski dom in spremljajoči objekt na Miklavžu sta sodobno urejena, opremljena in vzdrževana, sodobna kuhinja omogoča pripravo hrane za večje število oseb, notranji prostor sprejme do 50 oseb, na zunanji terasi pa se jih lahko zadrži več kot sto. Poleg gostinskega dela so del ponudbe tudi lepo urejene podstrešne sobe z 20 posteljami.

Z najemnikom želijo lastniki skleniti pogodbo tudi za dlje časa, seveda pa pričakujejo, da ima ta ustrezne izkušnje, vizijo in veselje do dela z ljudmi. »Smo pa pripravljeni pomagati pri raznih akcijah in dogodkih,« doda sogovornik.

PRODAJA AKTUALNA

Sicer pa je 13 hektarov veliko območje Miklavža tudi na prodaj. Lastniki so ob menda precejšnjem zanimanju na trgu ponudbo za prodajo najprej naslovili na Občino Šentjernej. »V predvolilnem času smo pogovore malce zaustavili, zdaj pa si želimo z občino nadaljevanje pogajanj in čimprejšnji dogovor, da vemo, pri čem smo in kako naprej,« pove Andraž Rumpret v imenu solastnikov.

ZNOVA PRED OBČINSKI SVET

Župan Občine Šentjernej Jože Simončič, občinski svet ga je pred dobrim letom dni pooblastil za pogovore z lastniki, okvirna cena naj bi bila 1,2 milijona evrov, pove, da bodo z lastniki nadaljevali pogovore. »Pred tem želim o morebitnem nakupu dobro informirati občinske svetnike, da vidim, kakšno je njihovo stališče do tega vprašanja. Prejšnji občinski svet je izrazil načelno stališče in interes. Vse za odločitev o nakupu, ki mora vsebovati tudi ceno, način nakupa ter po mojem mnenju tudi jasno vizijo in strategijo za upravljanje destinacije, smo začeli pripravljati v preteklem mandatu, vendar nam je zaradi volitev zmanjkalo časa. Ta proces nadaljujemo. Ko bo vse potrebno pripravljeno, bomo z dejstvi in s predlogi seznanili novo sestavo občinskega sveta in se odločili, ali bo občina začela pogajanja z lastniki ali ne,« pove Simončič. O nakupu in pogojih zanj bo moral torej OS še glasovati.

Sicer pa prvi mož šentjernejske občine pove, da si seveda tudi oni želijo stalnega in kakovostnega najemnika doma. »To je dobro za to turistično destinacijo in za vse ljudi, ki radi zahajajo na Miklavž na Gorjancih.«

L. Markelj