Žnurce odprle Klekljarno

29.1.2023 | 16:00

Županja Trebnjega Mateja Povhe in vodja trebanjskih Žnurc Marija Prosenik sta prerezali trak ob odprtju Klekljarne. (Foto: R. N.)

Trebnje - Vrsto let so se dobivale in ustvarjale kar v eni od trebanjskih gostiln – V Klekljarni bodo na ogled postavile svoje umetnine – Pripravljajo projekt, povezan s primadono Vilmo Bukovec Kambič

Na Baragovem trgu v Trebnjem je pred tednom dni vrata odprla Klekljarna, kjer bodo ustvarjale in svoja dela na ogled postavljale članice klekljarske skupine Žnurce. »Vesele smo svojih prostorov, to je za nas velika pridobitev,« je poudarila vodja trebanjskih Žnurc Marija Prosenik.

Dolgo časa so iskale primeren prostor za ustvarjanje in druženje. »Vrsto let smo se dobivale kar v eni od trebanjskih gostiln, zdaj pa bomo vsak torek popoldne lahko klekljale v svojih prostorih,« je dejala Marija Prosenik, ki je skupaj s trebanjsko županjo Matejo Povhe slovesno prerezala trak ob odprtju Klekljarne.

Prostor je namreč v lasti Občine Trebnje, ki ga je Žnurcam oddala v brezplačno uporabo. Pred leti je tukaj delovalo turistično društvo, zadnje čase pa je prostor sameval. »Poskrbele smo za njegovo preureditev, saj je bil kar zanemarjen. Sobe so zdaj ogrevane, nove so luči, da bomo dobro videle klekljati,« je naštela Marija Prosenik. Najbolj so vesele, da jim ne bo več treba od doma vedno znova prinašati klekljarskih pripomočkov, ampak jih bodo lahko pustile kar v Klekljarni. »Zame, ki sem doma v središču Trebnjega, ni bilo težko vsakič prinesti svojo bulo, a druge so imele s tem več dela. Zdaj jih bomo lahko shranile kar v Klekljarni, saj ima vsaka klekljarica še kakšno bulo doma,« pove vodja trebanjskih Žnurc, ki letos praznujejo 10-letnico delovanja.

V Klekljarni bodo tudi na ogled postavile svoje umetnine. »Morda tudi kaj prodamo. Vsak evro nam bo prišel še kako prav, saj se med letom pogosto udeležujemo klekljarskih predavanj in delavnic, ki niso zastonj,« še dodaja.

Županja Trebnjega Mateja Povhe je poudarila, da bodo občinski prostori zdaj dobili novo vsebino, ki bo prispevala h kulturni podobi tega dela mesta. »Občina podpira takšne stvari, Žnurce so zelo dejavne, njihovo ustvarjanje je bilo doslej že zelo odmevno. Ta projekt je primer dobrega sodelovanja med nami, občina je prisluhnila njihovi potrebi in jim prišla naproti,« je dejala.

Klekljarno so Žnurce odprle ravno na dan, ko je pred 155 leti umrl misijonar in škof Friderik Baraga. Pred štirimi leti so v spomin na njegovo življenje in delo pripravile edinstveno klekljarsko razstavo, letos pa načrtujejo nov projekt, in sicer gledališko-glasbeni večer v spomin na trebanjsko operno pevko, primadono Vilmo Bukovec Kambič.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

Rok Nose