Ob novem defibrilatorju prikazali oživljanje

31.1.2023 | 12:15

Z leve: Dušan Harapin, Vesna Živič, Martina Živič, Viinko Kranjčič in Cvetka Tomin

Majda Krošelj je prikazala uporabo defibrilatorja.

Andrej (drugi z leve) in David (levo) Vrstovšek sta se zbranim predstavila kot odlična glasbenika. (Vse foto M. L.)

Globoko - Območno združenje Rdečega križa Brežice in Krajevna organizacija RK Globoko sta v sodelovanju s podjetjem Mediteran produkt iz Globokega in Krajevno skupnostjo Globoko pripravila v soboto pri trgovini omenjenega podjetja priložnostno slovesnost, na kateri so predali v uporabo defibrilator.

Kot je rekla predsednica območnega združenja RK Brežice Martina Živič, so preko krajevne organizacije RK Globoko proti koncu novembra lani začeli iskati donatorje za nakup medicinske aparature. Pred tem so že pridobili soglasje družine Kranjčič, se pravi podjetja Mediteran produkt, da bodo napravo lahko namestili na njihovo trgovino. Krajevna skupnost je dala 500 evrov, dva manjša donatorja sta prispevala 80 evrov, cena naprave je bila skoraj 1.900 evrov. Zbiranje denarja v okviru akcije 'defibrilator Globoko', kot so jo poimenovali, so želeli zaključiti do konca lanskega decembra. Tik pred novim letom je podjetje Mediteran produkt nakazalo še manjkajočih 1.500 evrov, je povedala Živičeva.

»Gre za prvo AED napravo, ki jo upravlja območno združenje RK Brežice in je tako postala t30. javno dostopna AED lokacija v občini Brežice in 3.000. v Sloveniji,« je povedala Martina Živič.

»V praksi se je že večkrat izkazalo, da defibrilatorji rešujejo življenja. Zato je pomembno, da so dostopni vsem ljudem in da jih namestimo na več čim več lokacij. Še bolj ključnega pomena pri postavitvi naprav je, da so na voljo v krajih, ki so nekoliko oddaljeni iz mesta in zato reševalne službe potrebujejo več časa, da prihitijo na pomoč,« je poudarila predsednica krajevne organizacije RK Globoko Vesna Živič.

Zbrane so nagovorili tudi predsednik KS Globoko Dušan Harapin, direktor Mediteran produkta Vinko Kranjčič in generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin.

Prostovoljka Rdečega križa Majda Krošelj je predstavila na modelu predstavila oživljanje z defibrilatorjem, pri tem sta se ji pridružila tudi dva izmed gledalcev

Prireditev, ki se je je v hladnem vremenu udeležilo kar nekaj krajanov, sta z glasbo obogatila Andrej in David Vrstovšek.

M. L.

