V Mestni občini Krško za naložbe letos 20 milijonov evrov

2.2.2023 | 09:00

Janez Kerin (Foto: arhiv; STA)

Krško - V Mestni občini Krško, kjer so zadnja leta za naložbe v povprečju letno namenili 15 milijonov evrov, nameravajo letos zanje odšteti približno 20 milijonov evrov. Med glavnimi so končanje energetske sanacije senovškega Doma XIV. divizije, novogradnja za Osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja in mestni bazen, je navedel župan Janez Kerin.

Ker gre za finančno zahtevne podvige, po Kerinovih besedah pri večini naložb računajo na evropsko in državno sofinanciranje.

Gradnjo nove stavbe za krško Osnovo šolo dr. Mihajla Rostoharja, ki skrbi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, so sicer ocenili na 10 milijonov evrov. Energetska sanacija omenjenega senovškega doma bo stala skoraj 2,3 milijona evrov, med večjimi projekti pa je tudi ureditev še neprenovljenega samostanskega dela Valvasorjeve knjižnice, ki naj bi zahtevala 2,5 milijona evrov.

Na področju športa je s približno 10 milijoni evrov daleč največja občinska naložba mestni bazen, ki ga naj bi začeli graditi prihodnje leto in projekt končali leta 2026.

Za bazen, ki ga v Krškem pogrešajo že več let, so lani izbrali idejno rešitev in avtorja projektne dokumentacije. Ta bo letos pripravljena, ravno tako pa letos pričakujejo gradbeno dovoljenje, je napovedal župan.

Med večjimi infrastrukturnimi naložbami je navedel nadaljevanje 3,8 milijona evrov vredne celovite prenove ceste Drnovo-Krško, nadaljevanje 3,3 milijona evrov vredne prenove Ceste na Ribnik skozi Stolovnik in na približno tri milijone evrov ocenjeno prenovo krajevnega trga na Raki.

Med večjimi prometnimi naložbami nameravajo spomladi končati tudi na 6,27 milijona evrov ocenjeno lani začeto gradnjo 19,5 kilometrske kolesarske medobčinske povezave Krško-Kostanjevica na Krki.

Novi krški župan je za letos napovedal še naložbe v komunalno infrastrukturo, v nadaljevanje širjenja širokopasovnih povezav, v gospodarstvo in kmetijstvo, skrb z starejše ter zaščito in reševanje. Med slednjimi je sicer letos predvidena gradnja regionalnega gasilskega poligona v vrednosti skoraj 190.000 evrov.

Krško občino letos čakajo tudi naloge, povezane s prostorskimi dokumenti, glede vključevanja občanov pa je Kerin napovedal nadaljevanje že ustaljenega participativnega občinskega proračuna. Občinska uprava bo sicer letos izvedla 23 projektov, ki so jih občani v njegovem okviru izglasovali lani, je še dejal.

