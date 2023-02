Umrl je Nebih Zeneli

4.2.2023 | 10:00

Nebih Zeneli (Foto: FB NK Brežice 1919)

Brežice - V 64. letu starosti je umrl Nebih Zeneli, ''eden najpomembnejših igralcev in trenerjev, ki so kadarkoli branili oranžno-modre barve našega kluba'', kot so zapisali v Nogometnem klubu Brežice 1919.

Rojen je bil 15.7.1959 v Prištini, svoje življenje je posvetil igri nogometa, ''predvsem pa je nogomet v Posavju s svojim delom privzdignil na nekakšen drugi, višji nivo,'' so zapisali na FB profilu brežiškega kluba in nadaljevali: ''Kljub temu, da ne prihaja iz naše okolice, je Nebih Brežičan z veliko začetnico besede. V NK Brežice je kot igralec začel trenirati 21.7.1981 in v sezoni 1981/82 že igral za člane Brežic v takratni conski ligi ali 2.SNL-vzhod. V začetku 90-tih let je kopačke zamenjal za piščalko ter štoparico in se začel ukvarjati s trenerskim delom. Vodil je skoraj vse selekcije NK Brežice 1919, največji pečat pa je zagotovo pustil na članski ekipi, kateri je nazadnje v sezoni 2018/19 pomagal do obstanka v 2. SNL.''

Nebih Zeneli je med drugim deloval tudi v mladinskih in članski selekciji NK Krka.

M. K.