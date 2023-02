Rokometašice Krke premagale Litijo

5.2.2023 | 08:30

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): FB ŽRK Krka

Stopiče - Rokometašice Krke iz Novega mesta so se razveselile zmage na sobotnem obračunu 13. kroga 1. ženske rokometne lige.

ŽRK KRKA NOVO MESTO : ŽRD LITIJA 21:17 (11:9)

Barukčić 7 (2), Vrček 5; Femc, Gavrilovič in Hauptman po 4.

STATISTIKA

Najbolj obrambno naravnan izmed vseh obračunov sobotnega dogajanja v 1. ženski rokometni ligi je bil odigran v Stopičah, kjer je novomeška Krka gostila Litijo. Dolenjke so z zmago na lestvici znova nekoliko pobegnile Velenjčankam, ki pa imajo tekmo manj. Litija, ki bi se z zmago lahko pošteno vmešala v boj za četrtno mesto v modri skupini, zdaj za tekmicami z Dolenjske zaostaja za pet točk, za šaleškimi rokometašicami pa za tri.

Dvoboj Krke in Litije je minil v znamenju nizkega števila zadetkov, zato je vsak dosežen gol nosil toliko večjo veljavo. Novomeščanke, ki so se že na odmor odpravile v prednosti dveh zadetkov, so dobro izkoristile strelski post Litijank v uvodnih minutah drugega polčasa in si priigrale vodstvo, ki ga niso izpustile iz rok.

Za gostiteljice sta več kot polovico zadetkov dosegli Ivona Barukčić (7 golov) in Alja Vrček (5 golov). Za gostje so jih po štiri dosegle Taja Femc, Jelena Gavrilovič in Blažka Hauptman.

IZJAVI PO TEKMI

Tjaša Smonkar, rokometašica Krke Novega mesta: "V tekmo smo vstopile zbrano, predvsem pa smo v primerjavi s preteklimi tekmami nadgradile igro v obrambi. Kljub slabši učinkovitosti v napadu smo igrale strpno in kaznovale napake tekmic. Na koncu je bilo to dovolj za zmago in novi dve točki."

Aleksandra Petrukhina, rokometašica Litije: "S puncami smo tekmo začele dobro, potem pa smo v napadu zgrešile preveč stoodstotnih priložnosti. Kljub borbeni obrambi zaostanka nismo uspele nadoknaditi, tekmice pa so na koncu zasluženo slavile zmago."

- modra skupina, 13. krog:

- torek, 24. januar:

Velenje - Krim Mercator 23:35 (12:22)

- petek, 3. februar:

Žiher hiše Ptuj-Ormož - Z'dežele 23:36 (7:19)

- sobota, 4. februar:

Mlinotest - Trgo ABC Izola 32:23 (17:7)

Krka - Litija 21:17 (11:9)

- lestvica:

1. Krim Mercator 12 12 0 0 457:248 24

2. Mlinotest Ajdovščina 13 12 0 1 421:292 24

3. Z'dežele 13 8 1 4 381:305 17

4. Krka 13 6 0 7 316:367 12

5. Velenje 12 5 0 7 270:336 10

6. Litija 12 3 1 8 279:323 7

7. Žiher hiše Ptuj-Ormož 13 2 0 11 299:430 4

8. Trgo ABC Izola 12 1 0 11 239:361 2

STA; M. K.

Galerija