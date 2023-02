Križišče kultur Roberta Kokola

6.2.2023 | 18:30

Robert Kokol pred svojo fotografijo deklice Tofsy

Zvone in Romana Šeruga

Semič - Belokranjski fotograf Robert Kokol je pripravil svojo 12. fotografsko razstavo in navdušil. Več kot 50 fotografij, ki so nastale na tritedenskem potovanju po Etiopiji, je razstavil v Kulturnem centru Semič, razstavo pa naslovil »Križišče kultur«. Gre za fotografije velikih formatov, celo do 100x70 cm, večinoma v barvni, a nekaj jih je tudi v črno beli tehniki. Prevladujejo čudoviti portreti otrok in plemen, predvsem pa pričevanja o preživetju ljudi v Afriki.

Težko je izbrati najlepšo, ker vsaka nosi svojo zgodbo, a Robertu je izjemno pri srcu fotografija srčne deklice, ki jo je poimenoval Tofsy - verjetno zaradi pričeske in širokega nasmeha. Tretješolka, skromna, a vesela, mu je med klepetom močno zlezla v srce, tako kot obiskovalcu Robertova fotografska zgodba, ki je v semiškem kulturnem centru na ogled še do sredine marca.

Robert, ki je sicer profesionalni fotograf pri Foto Asja v Novem mestu, je na petkovo odprtje razstave povabil tudi popotnika Zvoneta Šerugo, s katerim je potoval po Etiopiji, in njegovo ženo Romano, ki sta razstavo uradno odprla, za glasbo pa sta poskrbela Primož in Talia, sicer Robertova hči. Upa, da bo razstava zanimiva tudi za gostovanja po Sloveniji in morda celo čez mejo, saj resnično izžareva afriško zgodbo, ki jo piše preprosto in skromno življenje tamkajšnjih ljudstev.

Belokranjec, ki že vrsto let živi v Novem mestu, je doslej večkrat razstavljal svoje fotografije. Njegov najbolj odmeven fotografski ciklus, ki je bil tudi nagrajen, je bil Lanka, kjer se v fotografiji združujeta ženski akt in belokranjska vezenina. Pri Foto Asji v Novem mestu, kjer je zaposlen, ga pri njegovem delu podpirajo in sledijo tudi kakšni njegovi povsem drugačni fotografski ideji, sicer pa je Kokol pogosto tudi v ocenjevalnih komisijah pri različnih izborih najboljših fotografij.

Razstava je, kot že omenjeno, v prostorih Kulturnega centra Semič na ogled do sredine marca.

R. M.

Foto: Jaka Ercegovčević/Foto Asja

