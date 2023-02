Z avtom na brežino in na streho; voda iz centralne poplavila dva stanovanja

8.2.2023 | 18:45

Simbolna slika (Foto: arhiv lokalno.si)

Danes ob 16.56 je v naselju Vrhe, občina Novo mesto, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste na brežino ter se prevrnil na streho. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ga oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so vozilo postavili na kolesa in ga potegnili nazaj na cestišče, odklopili akumulator ter nevtralizirali razlite motorne tekočine.

Dimniški požar

Ob 13.58 so v Ul. Anke Salmičeve v Leskovcu pri Krškem gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Požar je do prihoda gasilcev že pogasil lastnik, gasilci PGE Krško in PGD Leskovec pa so opravili pregled dimnika s termovizijsko kamero, prezračili prostore in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Voda iz centralne poplavila dva stanovanja

Ob 14.51 je na Gubčevi ulici v Krškem iztekala voda iz omrežja centralnega ogrevanja in poplavila dva stanovanja. Gasilci PGE Krško so vodo zaprli in preprečili nadaljnje iztekanje. Na kraju sta bila prisotna tudi policija in vzdrževalec stanovanj.

M. K.