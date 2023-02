Grelni gnezdeci za novomeško in brežiško porodnišnico

10.2.2023 | 18:00

Predaja donacije grelnega gnezda v Novem mestu

Novopečenim mamicam v Novem mestu so Muzikalci zapeli tudi podoknico.

Novo mesto/Brežice - Lidl Slovenija je danes v okviru tradicionalne donacije Deluxe novomeški in brežiški porodnišnici predal grelno gnezdece za prezgodaj rojene otroke. Ob 15. obletnici podjetja na slovenskem trgu so namreč del sredstev od prodaje prazničnih izdelkov Deluxe namenili nakupu 15 grelnih gnezdec, ki jih v teh tednih podarjajo še vsem preostalim slovenskim porodnišnicam. Vseslovenski donaciji se je pridružilo tudi društvo Slojenčki z donacijo posteljic za novorojenčke, v katera se umestijo grelna gnezdeca. Predajo donacije je v Novem mestu in Brežicah pospremila še podoknica za novopečene mamice, ki jo je izvedla vokalna skupina Muzikalci, sporočajo iz Lidla.

Nedonošeni novorojenčki za prilagajanje na zunanje življenje pogosto potrebujejo podporo in pri tem ima grelno gnezdece pomembno vlogo. Omogoča namreč varno zaščito pred podhladitvami dojenčkov ter ustvarja tesno in prijetno okolje za njihov razvoj in rast.



Karavana donacij se je ustavila v Novem mestu in Brežicah

Karavana donacij, ki se je v januarju začela v porodnišnicah v Murski Soboti in Mariboru, nato v Novi Gorici in v Izoli ter na Jesenicah in v Kranju, se je v tem tednu nadaljevala v Slovenj Gradcu in na Ptuju, danes pa so torej obiskali Novo mesto in Brežice. Najprej so jih toplo sprejeli v Splošni porodnišnici Novo mesto – oddelku za ginekologijo in porodništvo, ki so ob predaji donacije izpostavili: »V Splošni bolnišnici Novo mesto se zavedamo poslanstva in pričakovanja vseh bodočih mamic ob rojstvu otroka, saj se na leto pri nas rodi okrog 1300 otrok. S svojo strokovnostjo in predanostjo ter tem doprinosom bomo lahko to poslanstvo izpolnjevali tudi v bodoče. Prisrčna hvala podjetju Lidl Slovenija za donacijo grelnega gnezdeca in društvu Slojenčki za donacijo posteljice za novorojenčke. Na porodniškem oddelku grelnega gnezdeca ne uporabljamo samo za nedonošenčke, ampak tudi za tiste novorojenčke, ki se zaradi različnih razlogov ne morejo takoj po rojstvu greti v maminem naročju. Na ta način ohranjajo toploto, dokler jih mamica ne vzame k sebi.«

Predaja donacije v Brežicah

Ob predaji donacije v Splošni bolnišnici Brežice – oddelku za ginekologijo in porodništvo, pa so povedali: »Naša prizadevanja ves čas vodijo k odlični zdravstveni oskrbi porodnic in novorojenčkov, vsaki porodnici se posvečamo individualno. Da bi se ženske pri nas dobro počutile skrbimo za stalna izobraževanja zaposlenih na oddelku, znatna sredstva pa vlagamo tudi v prenovo prostorov, medicinskih naprav in medicinskih pripomočkov. Naši cilji so jasni, koraki, ki jih delamo k njihovem doseganju pa so s pomočjo donatorjev kot sta Lidl Slovenija in društvo Slojenčki, bolj odločni. Veseli smo, da so se odločili z nakupom grelnega gnezdeca in posteljice za novorojenčke, pomagati tudi naši bolnišnici.«

M. K.

Foto: Za Lidl Slovenija MP Produkcija