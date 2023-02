FOTO: Dobili predsednika, občudovali miss

22.2.2023 | 18:00

Predsednik Prforcenhausa pred okronanjem

Igrala je kostanjeviška godba.

Katera najlepša v deželi je tej?

Kostanjevica na Krki - Primož Sintič Prvi od ponedeljka, 20. februarja 2023, vlada Kostanjevici na Krki. On je takrat postal predsednik. Treba je dodati: predsednik Prforcenhausa. V navzočnosti vrhovnega prezidija Prforcenhausa mu je plašč, krono in žezlo predal dosedanji predsednik njegova ekscelenca Boštjan I.

Kolikor Prforcenhaus vlada Kostanjevici na Krki, toliko je Primož Sintič Prvi, zdaj on, pred njim je bil to vsak predsednik posebej, prvi človek dolenjskih Benetk.

Občni zbor Prforcenhasa, ki je bil v ponedeljek zvečer in se je zavlekel v noč in kjer so izvolili tega predsednika, je prvorazredni dogodek. Pripravilo ga je kostanjeviško satirično gledališče, ki kot gledališče mogoče sploh ne obstaja ves čas, ampak za občni zbor Prforcenhausa ga sestavijo in odlično opravi tisto, za kar ga postavijo na svet.

Na tradicionalnem občnem zboru je mrgolelo obrekljivih novic na račun Kostanjevičanov in Šentjernejčanov. V skečih so med drugim vzeli v precep kandidate lanskih lokalnih volitev vključno z izvoljenim županom Robertom Zagorcem. Obiskovalci so imeli tudi priložnost prisostvovati izboru miss rt, ki je razgalil vso lepoto lokalnih stegen, podobno kot je to dosegla poznejša programska točka s plesalkami kankana.

Ob velikem navdušenju dvorane sta igrala kostanjeviška godba pod taktirko mojstra Hinija in slovensko-angleški ansambel, ki je sviral tudi makedonsko. Častne gostje ansambla so bile tri natakarice iz dveh kostanjeviških gostiln, se pravi hiš v javnem interesu, od katerih je vsaki glasbena zasedba na odru posvetila posebno pesem.

Na občnem zboru so na oder privlekli kandidata za novega enoletnega predsednika Prfocenhausa. Od ponedeljka ponoči tako vlada Primož Sintič I., ki mu je v navzočnosti prezidija Prforcenhausa plašč, krono in žezlo predal dosedanji predsednik njegova ekselenca Boštjan I.

M. L.

