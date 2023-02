Mladim prijazne so tudi občine naše regije

23.2.2023 | 08:30

Dobitniki certifikatov (Foto: Inštitut za mladinsko politiko)

Ljubljana - V Cekinovem dvorcu so včeraj podelili certifikate Mladim prijazna občina. Ta prestižni naziv je letos prejelo ali podaljšalo šestnajst občin. Predsednik Skupnosti občin Slovenije Vladimir Prebilič je v slavnostnem nagovoru županom dejal, naj bodo še naprej tako pogumni in drzni, da pri soustvarjanju mladim prijaznih občin gledajo izven okvirjev.

Vodja programa Mladim prijazna občina Tadej Kobal je v uvodnem govoru izpostavil, da "gre za program, ki spodbuja lokalne skupnosti k oblikovanju ukrepov, ki mlade podpirajo na poti do samostojne odraslosti in se nanašajo na zaposlovanje, participacijo, izobraževanje, reševanje stanovanjskega problema mladih, mladinsko organiziranje, načrtno obravnavanje področja mladine ter mobilnost".

Letos je certifikat prvič pridobilo šest občin, in sicer Brežice, Ivančna Gorica, Kranj, Murska Sobota, Pivka in Ribnica. Prvič so ga obnovile Celje, Črna na Koroškem, Idrija, Kamnik, Ljutomer in Trbovlje, že drugič pa občine Črnomelj, Domžale, Postojna in Slovenske Konjice. Skupno je tako v Sloveniji nosilk certifikata že 47, so sporočili iz Inštituta za mladinsko politiko.

Mladim prijazna občina je sicer program, ki ga Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije izvaja že od leta 2012. Ob deseti obletnici izvajanja je tedanji predsednik republike Borut Pahor programu podelil zahvalo za spodbujanje mladinskih politik in skupnih projektov med mladimi in občino.

Namen certificiranja občin je mladim omogočiti prijazno okolje za življenje, delo in razvoj ter nadgrajevanje tistih občin, ki izzive današnje mladine obravnavajo celostno, načrtno ter kontinuirano in so zato pripravljene na spreminjajoče se okoliščine v družbi, so še dodali na inštitutu.

M. K.