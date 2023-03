Je dobavitelj železnic podkupoval komandirja policije?

Razkrivamo: zakaj sodišče preiskuje nekdanjega komandirja policijske postaje Kočevje? In kdo je podjetnik, osumljen dajanja daril?

Jeseni 2020 je v policijskih vrstah odmevala novica, da je bil s položaja komandirja policijske postaje v Kočevju čez noč razrešen Silvo Košir. Šlo je za policista, širši javnosti znanega iz afere Baričevič. Kot prvi je namreč deset let pred tem prišel v garažo vile na Oražmovi ulici v Ljubljani, kjer je umrl znani zdravnik Saša Baričevič. O tem je Košir pozneje pričal v sodišču, kjer je ovrgel možnost, da bi bile v takratna dogajanja vpletene še tretje osebe.

Košir je bil razrešen, ker se je znašel pod drobnogledom posebnega oddelka specializiranega državnega tožilstva, zadolženega za pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili, med katere sodijo tudi policisti. Tožilci posebnega oddelka naj bi pri Koširju opravili tudi hišno preiskavo. Do zdaj nikoli ni bilo uradno znano, zakaj.

Danes razkrivamo, da je nekdanji komandir kočevske policijske postaje že od lanskega junija v sodni preiskavi zaradi suma dveh kaznivih dejanj: nevestnega dela v službi in sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. Zagrožena kazen zanju znaša do tri oziroma šest let zapora. Toda izvedeli smo, da sodišče v isti zadevi obravnava še enega osumljenca. Gre za Antona Grandovca, avtoprevoznika iz občine Videm-Dobrepolje, ki je vrsto let eden ključnih dobaviteljev Slovenskih železnic (SŽ). Osumljen je kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje.

Kaj točno naj bi Košir po ugotovitvah tožilcev posebnega oddelka pomagal urejati Grandovcu? In kaj naj bi za to dobil?

So morali policisti pri Grandovcu gledati stran?

Uradnih informacij o podrobnostih preiskave ni mogoče dobiti. Na okrožnem sodišču v Ljubljani so nam pojasnili le, da "trenutno potekajo naroki za zaslišanje prič". "Navedena zadeva se nahaja v sodni preiskavi, ki se bliža koncu. Glede na fazo postopka in varstva osebnih podatkov, vam več informacij ne moremo posredovati," pa so nam sporočili s posebnega oddelka specializiranega državnega tožilstva.

S Silvom Koširjem nam ni uspelo stopiti v stik. Po naših podatkih ni več zaposlen v policiji. Tam so nam v petek potrdili le, da "je postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zoper enega izmed uslužbencev Policijske uprave Ljubljana, ki je potekal v letu 2021, končan".

Toda po naših informacijah naj bi tožilci sumili, da je Grandovec s Koširjem sklenil dogovor o "imuniteti". Policisti na območju policijske postaje, ki zajema občine Kočevje, Osilnica in Kostel, tako naj ne bi smeli ne ustavljati ne pregledovati njegovih tovornih vozil. Zakaj bi bilo to za Grandovca pomembno? Ker so bila njegova tovorna vozila, s katerimi je opravljal delo tudi na širšem območju Kočevja, očitno tehnično pomanjkljiva.

Na specializiranem državnem tožilstvu so nam namreč potrdili, da je Grandovec trenutno še v eni sodni preiskavi – in to zaradi kaznivega dejanja dajanja podkupnine. Po naših informacijah gre za zadevo, povezano s podkupljivimi ponudniki tehničnih pregledov v enem od podjetij na Škofljici. Ti so po ugotovitvah kriminalistov v zameno za denar potrjevali tehnično brezhibnost tovornih in osebnih vozil, ki to niso bila.

Eden največjih dobaviteljev železnic

Potrjevali so tudi vozila z resnimi tehničnimi pomanjkljivostmi, zaradi katerih je bila ogrožena varnost drugih v prometu. Bila so recimo brez ustrezno delujočih zavor, z okvarjenimi krmilni mehanizmi, ali pa različnimi okvarami na podvozju vozila. Tožilstvo je decembra lani prejelo spis iz preiskave, v kateri je bilo skupaj osumljenih 29 ljudi: tehnični pregledniki, zunanji posredniki in lastniki vozil, ki naj bi dajali podkupnine do 1.200 evrov.

Vsaj desetletje je Grandovec veljal za enega najmočnejših podjetnikov iz poslovnega omrežja okrog SŽ. Bil je eden hišnih dobaviteljev Železniškega gradbenega podjetja (SŽ-ŽGP), ki je partner v gradbenih konzorcijih pri domala vseh največjih železniških infrastrukturnih projektih v državi. Zanj je opravljalo prevoze materialov na deponije – tudi pri projektu kočevske proge, zaradi katerega je bil nekdanji direktor SŽ-ŽGP Leon Kostiov obsojen na dve leti zaporne kazni.

Generalni direktor SŽ Dušan Mes je že leta 2014 od poslovnih partnerjev, ki so delali na deponijah, zahteval, da na stroje namestijo naprave za sledljivost. Toda Grandovec je temu nasprotoval. Kljub temu je njegovo prevozniško podjetje med letoma 2015 do 2019 za hčerinsko družbo SŽ-Tovorni promet opravilo okoli šest milijonov evrov poslov, samo v zadnjem letu tega obdobja že več kot 1,6 milijona evrov. Šlo je za dostavo hitrih oziroma malih pošiljk.

Med preiskavo prodal posel s poštnimi pošiljkami

Podoben posel je Grandovec kot podizvajalec opravljal za podjetje Hmezad TMT, ki je v lasti v lasti Miloša in Domna Prešerna. To je pogodbo o prevozu poštnih pošiljk leta 2017 podpisalo s Pošto Slovenije. V istem letu je Grandovec opravil še za več kot pol milijona evrov poslov za družbo Fersped, ki je del skupine SŽ.

Konec leta 2019 so se v SŽ odločili, da še poglobijo sodelovanje z Grandovcem. Dejavnost, ki so jo izvajali pod blagovno znamko SŽ Express, zanjo pa najemali prevoznikove usluge, so prenesli na "strateškega partnerja". To je bilo istoimensko podjetje, ki ga je ustanovil Grandovec skupaj z mariborskim prevoznikom Jožetom Pivcem, a se je slednji nekaj mesecev pozneje umaknil iz projekta. V letu 2020 je SŽ Express ustvaril več kot štiri milijone evrov prihodkov in četrt milijona evrov izgube. Leto pozneje pa je ob manjšem padcu prihodkov že beležil minimalni dobiček.

Toda Grandovec danes ni več lastnik podjetja. Leta 2020, ko je prevzel posle od SŽ, je na sivem trgu najel 1,35-milijonsko posojilo. Poplačati bi ga moral v treh letih, zanj pa je plačeval visoke obresti. Leta 2023 bi tako moral poleg glavnice vrniti še 800.000 evrov obresti. Novembra lani je to posojilo reprogramiral, pri čemer se je obrestna mera še nekoliko zvišala. Le dober mesec dni pozneje je izstopil iz lastništva. SŽ Express je prevzel prevoznik Egon Melanšek, sicer lastnik podjetja Planet Trans, ki je imelo leta 2021 deset zaposlenih. Po naših informacijah je Melanšek za SŽ Express plačal minimalno kupnino.

