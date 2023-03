FOTO: Pri Šentjerneju v nesreči ultralahkega letala umrl pilot

4.3.2023 | 19:10

Foto: PGD Šentjernej

Šentjernej - Na območju Šentjerneja se je pozno popoldne ponesrečilo ultralahko letalo. Na kraju nesreče so policisti in reševalci, po neuradnih informacijah je ena oseba v nesreči umrla. Šlo naj bi za pilota, doma iz Šentjerneja.

Nesreča se je zgodila malo pred 17. uro pri naselju Dobravica pri Šentjerneju. Kriminalisti še ugotavljajo okoliščine nesreče, so pojasnili na novomeški policijski upravi.

"V bližini Vrha pri Šentjerneju se je zgodila letalska nesreča, udeleženo je eno letalo in ena oseba, žal preminula. Prvo na kraju je bilo prostovoljno gasilsko društvo Šentjernej in gasilci so požar pogasili. Zdaj pa teče preiskava," je za Radio Slovenija povedal poveljnik šentjernejskega štaba civilne zaščite Boštjan Košir.

O nesreči sta bila obveščena tudi pristojni inšpektor za preiskovanje letalskih nesreč in preiskovalna sodnica, ki se je prav tako udeležila ogleda.

Kot je razvidno s fotografije šentjernejskih gasilcev, je letalo strmoglavilo na travniku blizu stanovanjskih hiš. Ob padcu so letalo zajeli ognjeni zublji.

M. K.