FOTO: Ali je kaj trden most?

4.3.2023 | 20:30

Vodja del pri CGP Danilo Malnar (levo) in projektant mostu Marjan Pipenbaher sta ponosna na uspešno končano gradnjo dveh novih novomeških pešmostov. (Foto: B. B.)

Na pešmost čez Krko med Kandijo in Župančičevem sprehajališču se je nagnetlo 18 tovornjakov. (Foto: B. B.)

Obremenilni test je uspešno prestal tudi viseči pešmost v Irči vasi.

Novo mesto - Poglede Novomeščanov je danes popoldne pritegnil nenavaden prizor. Na novem pešmostu čez reko Krko, ki povezuje Kandijo in Župančičevo sprehajališče, se je nagnetlo 18 CGP-jevih tovornjakov, ki so jih snemalci fotografirali in snemali z vseh možnih kotov.

Ne, novomeško gradbeno podjetje na mostu, ki ga je gradilo zadnje leto, ni snemalo kakega promocijskega spota, ampak je na njem izvajalo statični obremenilni test. Podobnega so nekaj ur prej izvedli tudi na novem pešmostu med Irčo vasjo in Lastovčami. Oba je projektiral priznani konstruktor mostov inženir Marjan Pipenbaher.

»Veseli me, da Novo mesto dobiva dva lepa pešmostova, ki bosta v letu ali dveh popolnoma spremenila tok pešprometa v mestu. Ljudje to začutijo in na koncu me vedno veseli, če imajo ljudje radi most, ki prinaša neko pozitivno energijo v prostor,« je povedal Pipenbaher, ki je prisostvoval preizkušnji novih mostov.

Kot nam je povedal Danilo Malnar, vodja del pri CGP, so most med Kandijo in Župančičevim sprehajališčem med preizkusom obremenili s 70 tonami, za kar so uporabili že omenjenih 18 3,5-tonskih tovornjakov. Objekt je preizkus seveda brez težav prestal, enako uspešen pa je bil tudi test v Irči vasi.

Gradnja obeh pešmostov je tako skoraj pri koncu. Kot je dejal Malnar, morajo na objektu v mestnem središču izvesti še nekaj zaključnih del in odpraviti nekaj pomanjkljivosti, tehnični pregled pa je predviden za konec marca, čemur bo sledilo odprtje mostu. Podobno je v Irči vasi, kjer morajo izvajalci urediti še zaključni tlak.

Mostova sta dolga vsak po okoli 120 metrov. Tisti v mestnem jedru ima podporni steber, most v Irči vasi pa je brez, saj je grajen po metodi verige. Podobne prednapete konstrukcije ni 500 kilometrov naokoli, pravi Malnar in dodaja, da so v CGP zelo ponosni, da so lahko gradili dva tako lepa in pomembna objekta.

B. B.

