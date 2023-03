Gorele saje, pa tudi tri vozila

5.3.2023 | 08:30

Ko zagori v dimniku ... (Simbolna fotografija; arhiv, PGD Trebnje)

Sinoči ob 2.45 so v Rumanji vasi, občina Straža, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Vavta vas so nadzorovali izgorevanje saj, pregledali dimnik in okolico ter odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Sinoči ob 18.59 so tudi v Malih Laščah, občina Velike Lašče, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Velike Lašče so ohladili dimniško tuljavo in okolico pregledali s termovizijsko kamero.

Gorela tri vozila

Davi ob 4.50 so na Lokvah pri Črnomlju gorela vlečno, osebno in kombinirano vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so požar pogasili in s termovizijsko kamero pregledali vozila in okolico.

Pomagali invalidu

Včeraj ob 7.22 so v Šmihelu v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto pomagali dvigniti in prenesti onemoglo osebo, ki je padla iz invalidskega vozička.

Zagorel sesalec

Ob 18.48 je na Bučerci, občina Krško, zagorel sesalec v počitniškem objektu. Gasilci PGE Krško so iznesli uničen sesalec, prezračili in pregledali prostore s termo kamero.

M. K.