Založba Goga letos s 27 novimi naslovi, tudi nadaljevanjem Tarasa Birse

6.3.2023 | 08:20

Simbolna slika (Foto: arhiv; Založba Goga)

Novo mesto - Pri novomeški založbi Goga v letošnjem letu načrtujejo izid 27 naslovov, od tega 13 avtorskih proznih del, tri zbirke poezije, štiri dela stvarne literature in sedem prevodnih del. K temu bodo po besedah Helene Zemljič, vodje knjigarne v Novem mestu, urednice in koordinatorke knjižnega programa, dodali antologijo sodobne slovenske kratke proze.

Kot je povedala Zemljičeva, bo tudi letos izšlo nadaljevanje Tarasa Birse. Tadej Golob si je tokrat v romanu z naslovom Oj, Triglav, moj dom za prizorišče umora izbral Alpe.

Med klasiki slovenske proze je napovedala nova romana Janija Virka in Dušana Merca. Slednji se v romanu z naslovom Picerist ukvarja z zločinci, a na zelo psihološki način. Svetlana Slapšak tokrat prvič piše v slovenščini, njen roman z naslovom Kje smo? pa bo temeljil na raziskovanju jezika in romana.

Po besedah Helene Zemljič nadaljujejo z izdajanjem del hišnih avtorjev. Tako je že v pripravi zgodovinski roman Sebastijana Preglja z naslovom Beli konjiček, izšel bo tudi zgodovinski roman Borisa Kolarja Skrivnostna večerja ali koze dobrega škofa Yvesa.

Med novimi avtorji je izpostavila Delovo novinarko Pio Prezelj, izdali bodo njen romaneskni prvenec Težka voda, pripoved o odnosih v manjši vaški skupnosti.

Režiser Blaž Kutin, ki je že poznan tudi po kratki prozi, je tokrat napisal roman. Kenozoik je zgodba o spopadanju s psihološkimi motnjami in fobijami, z avtoimunskimi boleznimi in o iskanju rešitev v knjigah za samopomoč.

Prvič bo pri založbi Goga izšlo tudi delo Julije Lukovnkjak, njen prvi roman Imaginarni svetovi Edgarja Kaosa je leta 2021 izšel pri založbi Sanje. Pri Gogi bo izšel fantazijski roman Svet je senca (Edgarja Kosa). Po besedah Helene Zemljič gre pri avtoričinih knjigah za fantazijsko prozo v najboljšem pomenu besede, ki so ji zmeraj dodani filozofski premisleki, ki ta žanr presegajo.

Knjiga Dušana Šarotarja Nikomah bo zvrstno izrazito odprta in tematsko večplastna, ves čas na meji med dialogom, potopisom, pesmijo, esejem in notranjim monologom, izšli pa bosta tudi kratkoprozna zbirka Jedrt Maležič in roman Nine Kokelj.

Na gostovanje Slovenije kot častne gostje na mednarodnem knjižnem sejme v Frankfurtu se pripravljajo z antologijo sodobne slovenske kratke proze, ki je poimenovana po zgodbi najmlajše pisateljice Eve Markun - Brez milosti. Antologijo kot najstarejši začenja Drago Jančar.

Med zbirkami poezije je kot eno bolj zanimivih Helena Zemljič izpostavila prvi del mednarodne antologije kratke sodobne poezije pre_več, ki jo pripravlja Dejan Koban. Gre za pesmi, ki so vtetovirane v Kobanovo kožo. V knjigi bodo ob pesmih fotografije njegovih tatujev in spremne študije. Napovedala je še izid pesniških zbirk Vinka Möderndorferja in Milana Jesiha. Slednji piše pesmi na kipe kiparja Mirka Bratuše, knjiga z delovnim naslovom Osemvrstičnice bo združila Jesihove pesmi in fotografije Bratuševih kipov.

Na področju neleposlovnih knjig bo izšel zbornik esejev o kriminalkah več avtorjev z naslovom Memento umori II, Tadej Golob pa je napisal tudi vodnik za ljubitelje cestnega kolesarstva z naslovom Pikčasta Slovenija s 65 kolesarskimi turami po Sloveniji.

V prevodnem delu programa bodo med drugim izšla dela Veliborja Čolića, Aleksandra Hemona, Vladimirja Jankovskega in Navida Kermanija.

