Tomaž Kralj novi predsednik NTZ Slovenije

8.3.2023 | 13:30

Tomaž Kralj (Foto: NTK Krka)

Ljubljana/Novo mesto - Nekdanji igralec novomeškega kluba in tudi nekdanji predsednik NTK Krka Novo mesto je tretji Novomeščan, ki bo vodil NTZS.

Po številnih 'kolobocijah', kot so razmere v NTZ Slovenije v zadnjih dveh letih ocenili nekateri poznavalci razmer v tej krovni organizaciji (spomnimo - Marjan Hribar je z vodstvenega položaja odstopil lani novembra pred lokalnimi volitvami, ko je (p)ostal šmarješki župan, nasledil ga je Aleksander Igor Dreu, ki pa je nepreklicno odstopil februarja letos - kot razlog je navedel kritično finančno in organizacijsko stanje v NZTS) je zveza končno dobila verodostojnega predsednika. Včeraj so namreč v Ljubljani potekale volitve za novega predsednika Namiznoteniške zveze Slovenije. Za to zahtevno mesto, saj se zveza nahaja v globokem finančnem minusu, sta kandidirala Tomaž Kralj in Sajda Slatinšek. Z veliko podporo so slovenski namiznoteniški delavci to mesto zaupali nekdanjemu novomeškemu igralcu in predsedniku NTK Krka Novo mesto. Kralj je dobil prepričljivih 22 glasov podpore, Slatinškova 10.

Kot poročajo z NTZ Slovenije, so Kraljevi cilji visoki. Najprej seveda pokritje finančnega minusa, pozornost pa zbuja novica, da novi predsednik napoveduje sodoben namiznoteniški center v Ljubljani, večjo prepoznavnost namiznega tenisa, pogostejša izobraževanja …

Tomaž Kralj tretji predsednik te krovne organizacije, ki prihaja iz NTK Krka Novo mesto. Prvi je bil Janez Pezelj, drugi pa Marjan Hribar.

J. P.; M. K.