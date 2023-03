FOTO: Dva poškodovana pri Dolnji Težki Vodi

9.3.2023 | 18:30

Popoldanska nesreča na Dolnji Težki Vodi (Vse štiri fotografije: FB PKD)

Danes ob 14.18 sta na cesti Novo mesto - Metlika pri Dolnji Težki Vodi v občini Novo mesto trčili osebni vozili. Pri tem sta se poškodovali dve osebi. Na kraju so ju oskrbeli reševalci Nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto ter ju prepeljali na zdravljenje v SB Novo mesto. Posredovali so poklicni gasilci GRC Novo mesto, ki so pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine, odklopili akumulatorja in umaknili poškodovano vozilo, da so sprostili en vozni pas. Delavci cestnega podjetja so počistili cesto.

Družno gasilci, policisti in reševalci

Ob 13.34 so na Papirniški ulici v Krškem gasilci PGE Krško ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem se je nahajala onemogla oseba. Reševalci NMP Krško so jo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Gorelo naloženo vejevje

Ob 15.30 je v Dolenjem Leskovcu, občina Krško, gorelo v naravi. Gasilci PGE Krško in PGD Brestanica so požar na petindvajsetih kvadratnih metrih naloženega vejevja pogasili in preprečili širjenje požara v bližnji gozd.

Gasili pod daljnovodom

Ob 17.16 je pod daljnovodom pri naselju Vejar, občina Trebnje, gorela suha trava. Gasilci PGD Trebnje in Račje selo so pogasili požar na površini okoli 3000 kvadratnih metrov.

Dimniški požar

Ob 10.04 so v naselju Malo Hudo, občina Ivančna Gorica, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Ivančna gorica so pogasili požar in s termovizijsko kamero pregledali dimno tuljavo.

Motena bo dobava vode

Uporabnike pitne vode iz Bizeljske ceste in Trnja - ulice v Brežicah obveščajo, da bo jutri med 8.00 in 12.00 uro motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

