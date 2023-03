FOTO: Na Gregorjevem sejmu na Veseli Gori se je tudi letos na veliko barantalo in trgovalo

11.3.2023 | 14:30

Ljudje so se ustavljali ob ponudbi suhega sadja.

Ladislav Zgonc je tudi letos obiskal Gregorjev sejem na Veseli Gori in domov ni odšel praznih rok.

Ivan Škarja s steklenico domačega žganja, v njej pa so miniaturne mojstrovine.

Alen Žago

Vesela Gora - Gregorjev sejem na Veseli Gori, ki se ponaša z več kot 200-letno tradicijo, je danes dopoldan znova pritegnil precej obiskovalcev. Razstavljavci so ljudem zagnano ponujali svoje izdelke in jih prepričevali, da boljših in po tako ugodni ceni ni daleč naokoli. Tudi letos se je na veliko barantalo in trgovalo. Številni so pohiteli s spomladanskimi nakupi, spet drugi so se po sejmu sprehodili, ker so le želeli začutiti njegov utrip.

»Že vrsto let hodim tukaj na Gregorjev sejem malo pogledat, kaj vse imajo. Letos sem nabavil nekaj sadik trt in sadja, ponudbe je kar veliko. Običajno pridem že zgodaj zjutraj, da lahko kam parkiram avto, a kot danes vidim, ni pretirane gneče,« je povedal Ladislav Zgonc z okolice Rake, ki smo ga ujeli, ko je odhajal domov.

Letos se je na sejmu predstavilo okoli 35 razstavljavcev, med njimi trsničarji in krošnjarji, prodajalci suhe robe, semen in mesnin ter obrtniki in tudi domača društva. »Na ta sejem, ki je eden starejših v Sloveniji, ljudje radi pridejo. Že kakšnih 30 let prodajam suho sadje na Veseli Gori, suhe slive so vedno aktualne,« je dejal Miladin Novakovič iz Rimskih Toplic, ki se je nadejal dobre sejemske sobote.

Pred Barbovo graščino je imel stojnico Ivan Škarja iz Rakovnika pri Šentrupertu. »Že vrsto let razstavljam tukaj. Doma imamo kmetijo, v okviru dopolnilne dejavnosti pa doma pridelujemo žgane pijače. Naša posebnost je, da so v steklenicah miniaturni kozolci. Na prvi pogled se mnogim zdi skoraj nemogoče, da v steklenico spravim 15-centimetrski kozolec z vsemi potrebnimi elementi. Najprej ga sestavim na mizi, potem ga razstavim in vsak delček posebej dam v steklenico, kjer jih sestavim v celoto. Izdelal sem si posebne pripomočke, neke vrste pincet, s katerimi elemente lahko dam v steklenico, ki jo potem napolnim z domačim žganjem. To je lahko zelo lepo darilo,« o svojih umetninah pove Ivan.

Gregorjev sejem na Veseli Gori je že drugo leto zapored organiziralo Turistično društvo Šentrupert v sodelovanju z Zavodom Dežela kozolcev. »Želimo, da se tradicija tega sejma na Veseli Gori nadaljuje. Letos je okoli 35 ponudnikov, kar je manj kot v preteklih letih, pretežno pa prihajajo od drugod, čeprav domačim društvom ali posameznikom ne zaračunavamo najema stojnice. Tudi obiskovalcev je nekoliko manj, vemo, da tudi v Novem mestu poteka veliko večji Gregorjev sejem. Razmišljali smo, da bi našega prestavili na drug datum, a naslednji teden je sejem v Mokronogu, tako da samo se odločili, da poteka na gregorjevo soboto. Čeprav sejem ni tako velik, se zagotovo za vsakega kaj najde,« je povedal predsednik TD Šentrupert Alen Žago.

Gregorjev sejem na Veseli Gori se ponaša z več kot 200-letno tradicijo, prvič so ga gostili daljnega leta 1760 in prav ta spomladanski sejem je bil že nekdaj izmed vseh veselogorskih sejmov najbolj poznan. Po drugi svetovni vojni so njegovo tradicijo za nekaj časa prekinili in ga nato vnovič obudili v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Včasih je bil to predvsem živinski sejem, danes pa se tu poleg običajne sejmarske krame dobi izdelke ljudske obrti – orodje, opremo, lončene izdelke in izdelke suhe robe, domače dobrote, predvsem pa ljudje radi pridejo po sadike trsov in dreves ter različna semena.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija