Pancar začenja v Argentini; letos na vseh dirkah

12.3.2023 | 09:50

Jan Pancar (Foto: R. N.)

Čatež pod Zaplazom - Najboljši dolenjski motokrosist Jan Pancar želi v letošnji sezoni narediti še korak naprej v svetovnem prvenstvu razreda MX2 – Med pripravami lažje poškodoval koleno – Tudi letos z lastno ekipo

V nedeljo bo v Argentini prva letošnja dirka svetovnega prvenstva v motokrosu. V razredu MX2 bo kot edini Slovenec nastopil najboljši dolenjski motokrosist Jan Pancar s Čateža pod Zaplazom, ki je lansko sezono končal na 11. mestu, letos pa želi narediti še korak naprej. »Cilj je redno uvrščanje med prvo deseterico; upam, da se bom čim večkrat približal tudi najboljši peterici,« je povedal pred odhodom v Južno Ameriko.

Po lanski sezoni, ki je najboljša v karieri, je imel le dva tedna počitka, nato pa je že začel priprave na novo. »Veliko pozornosti sem posvečal fizični pripravljenosti in delal na moči. Želel sem pridobiti še nekaj kilogramov mišične mase. Poudarek je bil tudi na motorju; z očetom sva z nastavitvami motorja poskušala pridobiti še nekaj sekund. Priprave so vse do novega leta potekale odlično, nato pa mi je načrte malo prekrižala lažja poškodba kolena, ki sem jo staknil pri padcu. Zato nekaj časa nisem sedel na motor, a sem vseeno delal na kondiciji. Pred nekaj tedni sem se vrnil na progo in odpeljal tudi nekaj pripravljalnih tekem, ki me navdihujejo z optimizmom,« zatrjuje 22-letni Pancar.

Letošnja sezona v razredu MX2 bo zaradi starostne omejitve zanj zadnja. Čeprav je bil neprestano v pogovorih s preostalimi moštvi, bo znova nastopal z lastno ekipo. Kot poudarja, je to mogoče predvsem zaradi finančne podpore podjetja TEM Čatež in drugih pokroviteljev. »Letos smo se odločili, da odpeljem vse dirke svetovnega prvenstva. V preteklih letih sem namreč zaradi velikih stroškov izpustil dirke zunaj Evrope,« pravi Pancar.

Prva preizkušnja ga čaka že v nedeljo. Proge v Argentini ne pozna, zato mu bodo še kako prav prišli treningi pred tekmo. »Navaditi se bo treba tudi na drugačen material; vsekakor bo na sami dirki zelo pomemben start. Temu sem v pripravljalnem obdobju posvečal veliko pozornosti. Računam na čim boljši rezultat; obe vožnji želim končati med prvo deseterico,« še dodaja Pancar, ki športno kariero uspešno združuje tudi s študijskimi obveznosti. Letos načrtuje zagovor diplomske naloge na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani.

Rok Nose